Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.
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Политика
Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев высказался о поправках в Конституцию
Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев выступил в Госсовете РТ по поправкам в Конституцию России.
Здоровье
В Калининградской области ввели карантин для вернувшихся из-за рубежа
В Калининградской области ввели двухнедельный карантин для жителей, которые вернулись из-за рубежа.
Политика
Госдума одобрила обнуление сроков Путина
В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Общество
Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства
В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Политика
В МИД Польши назвали «Северный поток-2» угрозой для Европы
Российский газопровод «Северный поток-2» в Польше считают угрозой для европейской солидарности и энергетической безопасности.
Политика
Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что Валентина Терешкова поступила правильно, «озвучив мысли народа России».
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max
Здоровье
В Петербурге под наблюдением находятся 1335 человек из-за коронавируса
В Петербурге 1335 человек попали под медицинское наблюдение из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Энергетика
Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне
Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом, причастным к убийствам
Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом, причастным к организации убийств.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Биатлон
Губерниев заявил о возможной отмене этапа Кубка мира в Контиолахти
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти может быть отменен.
Общество
В Европе осталась одна страна без коронавируса
Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, заявил в телеэфире эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.
Хоккей
«Барыс» проведет домашние матчи Кубка Гагарина без зрителей
"Барыс" из Нур-Султана проведет домашние матчи 1/4 финала Кубка Гагарина с "Сибирью" при пустых трибунах.
Экономика
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
Компания АвтоВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus.
Спорт
ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за допинговый скандал
Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) оштрафовали на десять миллионов долларов из-за допингового скандала, сообщил глава рабочей группы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Руне Андерсен.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина проигнорировала 80-летний юбилей матери
Торжество прошло без участия ее дочери Марии Голубкиной, которая не смогла прийти на юбилей матери из-за личных обстоятельств.
Здоровье
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о профилактике коронавируса
Роспотребнадзор поделился рекомендациями, которые помогут предупредить заражение коронавирусом. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Политика
За поправки в Конституцию намерены проголосовать 64% россиян
В поддержку предложенных изменений в Конституцию России планируют проголосовать 64% жителей России, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса, проведенного 11 марта.
Политика
Ермак и Козак прибыли в Минск для переговоров по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак принимают участие во встрече Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), которая проходит 11 марта в Минске, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом заседания.
Политика
Украина не может в одиночку остановить войну в Донбассе — Зеленский
Киев, 12 марта 2020, 13:59 — REGNUM Украина не может остановить войну в Донбассе в одностороннем порядке, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время представления системы фиксации нарушений в сфере безопасности дорожного движения, сообщило 12 марта информационное агентство УНИАН.
Шоу-бизнес
Актриса рассказала об оскорблениях Вайнштейна и требовании «трясти задницей»
Британская актриса Кейт Бекинсейл рассказала об оскорблениях продюсера Харви Вайнштейна и высказанном им требовании «трясти сиськами и задницей» на красной ковровой дорожке.
Политика
В Казахстане из-за коронавируса отменили парад к 75-летию Победы
В Казахстане отменили военный парад в честь 75-летия Победы, который должен был пройти в Нур-Султане, сообщил пресс-секретарь президента Берик Курмангали в Facebook.