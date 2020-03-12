Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.
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В Кремле оценили возможность ограничить въезд из Европы из-за COVID-19

RT на русском05:49

Песков прокомментировал возможность ограничения въезда из Европы

Газета.Ru06:02

В Кремле заявили, что ограничения в связи с коронавирусом временные

РЕН ТВ05:54

Песков прокомментировал возможный запрет на въезд из стран ЕС

Известия05:54

Песков назвал вынужденными и временными ограничения из-за коронавируса

РБК06:47

Кремль прокомментировал возможность закрытия границ РФ для европейцев

Московский Комсомолец05:43

В Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы

РИА Новости05:33
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Политика

Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев высказался о поправках в Конституцию

Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев выступил в Госсовете РТ по поправкам в Конституцию России.
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Здоровье

В Калининградской области ввели карантин для вернувшихся из-за рубежа

В Калининградской области ввели двухнедельный карантин для жителей, которые вернулись из-за рубежа.
Клопс 08:22
Политика

Госдума одобрила обнуление сроков Путина

В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Тайга.инфо 10 марта в 09:59
Общество

Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства

В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Lenta.ru 08:52
Политика

В МИД Польши назвали «Северный поток-2» угрозой для Европы

Российский газопровод «Северный поток-2» в Польше считают угрозой для европейской солидарности и энергетической безопасности.
Наша версия 04:59
Политика

Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что Валентина Терешкова поступила правильно, «озвучив мысли народа России».
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Xiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max

РИА Новости 08:46
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В Петербурге под наблюдением находятся 1335 человек из-за коронавируса

В Петербурге 1335 человек попали под медицинское наблюдение из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Карповка 08:17
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru 08:22
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Энергетика

Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне

Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне.
РЕН ТВ 09:37
Политика

Путин назвал Ходорковского жуликом, причастным к убийствам

Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом, причастным к организации убийств.
Газета.Ru 05:27
Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Lenta.ru вчера в 21:34
Музыка

Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

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Биатлон

Губерниев заявил о возможной отмене этапа Кубка мира в Контиолахти

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти может быть отменен.
Газета.Ru 09:00
Общество

В Европе осталась одна страна без коронавируса

Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, заявил в телеэфире эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.
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Хоккей

«Барыс» проведет домашние матчи Кубка Гагарина без зрителей

"Барыс" из Нур-Султана проведет домашние матчи 1/4 финала Кубка Гагарина с "Сибирью" при пустых трибунах.
Вести.Ru 03:26
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
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ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
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Авто

АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

Компания АвтоВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus.
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Спорт

ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за допинговый скандал

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) оштрафовали на десять миллионов долларов из-за допингового скандала, сообщил глава рабочей группы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Руне Андерсен.
РИА Новости 08:49
Шоу-бизнес

Мария Голубкина проигнорировала 80-летний юбилей матери

Торжество прошло без участия ее дочери Марии Голубкиной, которая не смогла прийти на юбилей матери из-за личных обстоятельств.
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали о профилактике коронавируса

Роспотребнадзор поделился рекомендациями, которые помогут предупредить заражение коронавирусом. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Телеканал 360° 10 марта в 06:56
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:36
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Политика

За поправки в Конституцию намерены проголосовать 64% россиян

В поддержку предложенных изменений в Конституцию России планируют проголосовать 64% жителей России, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса, проведенного 11 марта.
Rambler News Service 09:03
Политика

Ермак и Козак прибыли в Минск для переговоров по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак принимают участие во встрече Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), которая проходит 11 марта в Минске, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом заседания.
РБК вчера в 07:12
Политика

Украина не может в одиночку остановить войну в Донбассе — Зеленский

Киев, 12 марта 2020, 13:59 — REGNUM Украина не может остановить войну в Донбассе в одностороннем порядке, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время представления системы фиксации нарушений в сфере безопасности дорожного движения, сообщило 12 марта информационное агентство УНИАН.
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Актриса рассказала об оскорблениях Вайнштейна и требовании «трясти задницей»

Британская актриса Кейт Бекинсейл рассказала об оскорблениях продюсера Харви Вайнштейна и высказанном им требовании «трясти сиськами и задницей» на красной ковровой дорожке.
Lenta.ru 08:31
Политика

В Казахстане из-за коронавируса отменили парад к 75-летию Победы

В Казахстане отменили военный парад в честь 75-летия Победы, который должен был пройти в Нур-Султане, сообщил пресс-секретарь президента Берик Курмангали в Facebook.
РИА Новости 03:55
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