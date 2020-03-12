Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.
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Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25
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В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
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В Петербурге задержаны участники одиночных пикетов
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Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию
Согласно 9 главе Конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.
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Матчи плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Спартаком» пройдут без зрителей
Шестой матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими клубами "Динамо" и "Спартак" пройдет без зрителей, сообщает Sport24.
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В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек
В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
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«Атлетико» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов
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Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
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Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
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Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
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Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
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Новую Toyota Highlander сертифицировали в России
Компания Toyota сертифицировала в России новый Highlander, получив на него ОТТС, которое появилось в базе Росстандарта.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить мероприятия, посвященные празднованию Наурыза (у восточных тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю) и военный парад в столице, посвященный 75-летию Победы.
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Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке
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Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
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