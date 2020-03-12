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РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.
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