Общество
RT на русскомПесков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году. По его словам, в данной ситуации дискутировать не о чем.
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Происшествия
Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок
Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 05:49
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Происшествия
Задержан глава ростовского ГУФСИН
Газета.Ru 04:27
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Киев отреагирует на запуск поездов по железнодорожной части Крымского моста.
РБК 10:07
Футбол
Карпин рассказал о сложной финансовой ситуации в «Ростове»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию вокруг финансовых проблем клуба.
RT на русском 10:52
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Наука
Физики впервые показали квантовую природу пептидов
Ученые впервые продемонстрировали квантовое поведение молекул пептидов.
N+1 вчера в 02:29
Происшествия
Названа причина смерти основателя «Белых касок»
Судмедэксперты выяснили причину смерти одного из основателей и экс-сотрудника британской разведки "Белых касок" Джеймса Ле Мезурье.
Газета.Ru 09:45
Экономика
Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране
Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
Коммерсантъ Саратов 10:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым
Газета.Ru 06:54
Происшествия
Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП
РИА Новости 06:15
Общество
В России предложили штрафовать водителей за шипованные шины
Журнал Авто.ру вчера в 07:19
Кино
Завершились съемки девятого «Форсажа»
Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
КиноПоиск вчера в 02:10
Политика
Моралес получил политическое убежище от Мексики
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что мексиканская сторона предоставила политическое убежище подавшему в отставку с поста президента Боливии Эво Моралесу.
ТК Звезда 11 ноября в 16:50
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Общество
Во «ВКонтакте» появятся дизлайки к комментариям
Вкашечка представила дизлайки с отличным примером. pic.twitter.com / ttlp2t1zGn — Pavel Kushelev (@ pqorama) November 13, 2019 Кроме того, "ВКонтакте" анонсировала новый способ монетизации Vk Donut, благодаря которому подписчики смогут финансово поддерживать авторов и проекты.
Дождь 10:29
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Футбол
«Ростов» может купить защитника «Торпедо»
"Ростов" начинает поиски центрального защитника, так как в зимнее трансферное окно может потерять лидера обороны, Андрея Чистякова, который за год вырос из игрока ФНЛ в футболиста сборной России.
Sport.ru 06:59
Армия и оружие
В концерне «Калашников» рассказали о достоинствах автомата АК-308
Новейший российский автомат АК-308 был разработан для поставок за рубеж, однако он может заинтересовать и отечественных заказчиков.
Москва 24 07:29
Здоровье
В России будут ежегодно умирать тысячи детей, денег на их лечение нет - трансплантолог
На самом деле потребности России в детских трансплантациях почки измеряются тысячами, сообщил Валов.
Царьград вчера в 13:05
Общество
В Центральной России наступит зимнее «бабье лето»
Зимнее "бабье лето" продлится до середины следующей недели, несмотря на незначительное похолодание в воскресенье, 17 ноября.
Газета.Ru 10:36
Экономика
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
RT на русском 09:21
Гаджеты
WhatsApp начал быстро разряжать смартфоны Xiaomi и OnePlus
Пользователи смартфонов Xiaomi и OnePlus после обновления WhatsApp столкнулись с тем, что смартфоны стали очень быстро терять заряд.
Astera 10 ноября в 14:14
Футбол
«Барселона» отказалась платить €100 млн за нового форварда
Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд попал в сферу интересов нескольких ведущих европейских клубов.
Metaratings 05:32
Интернет
YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли
Видеохостинг YouTube будет удалять аккаунты, если поддерживать их станет "коммерчески невыгодно".
Народные новости 11 ноября в 10:49
Общество
Ценные исторические здания затопило в Венеции
Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 м. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил, что собору Святого Марка нанесен значительный ущерб.
Интерфакс 08:01