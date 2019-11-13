Общество
RT на русскомВ Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году. По его словам, в данной ситуации дискутировать не о чем.
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Политика
Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности (ОПК), предложил президенту законодательно обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ, сообщили РБК два источника, близких к правительству.
Футбол
Тедеско назвал «Спартак» клубом номер один в России
Немецкий специалист Доменико Тедеско поделился мнением о московском «Спартаке».
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Учительница начальных классов Мария Аксакалова, возвращаясь с работы, увидела, как на детской площадке мужчина запугивал детей ножом.
Кино
«Ведьмака» от Netflix продлили на второй сезон. Он выйдет в 2021 году
«Ведьмака» от Netflix продлили на второй сезон еще до выхода первого. Работа над вторым сезоном начнется в Лондоне в начале 2020 года.
Здоровье
Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
Политика
Эрдоган осудил слова Макрона о коме НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находит неприемлемыми слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в коме.
Кино
Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»
Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
Экономика
На Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа
Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Политика
В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Политика
В Киеве представили три направления по возвращению Крыма
«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
Общество
Хозяин гигантского фаллоса: «Надеюсь, что моя история станет хорошим уроком для других людей»
Отдельно хочу добавить: очень надеюсь, что моя история станет хорошим уроком для других людей.
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
Происшествия
В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Авто
Назвали дату продажи Lada Vesta с вариатором
Напомним, что буквально вчера были объявлены цены на Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и мотором Renault H4Mk рабочим объёмом 1,6 литра, который выдаёт 113 л.с. Доплата за вариаторную трансмиссию составит 50 тыс. рублей.
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Политика
Премьер Индии рассказал о встрече с Путиным
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
Политика
Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ
Более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта в Ростовской области.
Общество
NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото
Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
Политика
Зеленский подписал закон для защиты обличителей коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит обеспечить гарантии и защиту прав лиц, сообщивших о совершении преступления, связанного с коррупцией.
Теннис
Надаль: в третьем сете Медведев играл намного лучше, но мне повезло
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что российский теннисист Даниил Медведев играл лучше него в третьем сете в матче итогового турнира ATP.