Общество

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году. По его словам, в данной ситуации дискутировать не о чем.
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Песков отказался дискутировать по вопросу выхода на работу 31 декабря

ТАСС09:06

Песков прокомментировал возможность введения выходного дня 31 декабря

Известия08:20

Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным

РИА Новости08:37

Кремль ответил на вопрос о возможности сделать 31 декабря выходным днем

РБК09:05

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

RT на русском08:18

В Кремле объяснили, почему россиянам придется работать 31 декабря

URA.Ru08:09

В Кремле ответили на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем

РЕН ТВ08:02
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Происшествия

Жертву историка-расчленителя Соколова застрелили во сне

Lenta.ru 13:43
Политика

Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности (ОПК), предложил президенту законодательно обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ, сообщили РБК два источника, близких к правительству.
РБК 12:54
Футбол

Тедеско назвал «Спартак» клубом номер один в России

Немецкий специалист Доменико Тедеско поделился мнением о московском «Спартаке».
RT на русском 13:22
Космос

Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Учительница начальных классов Мария Аксакалова, возвращаясь с работы, увидела, как на детской площадке мужчина запугивал детей ножом.
Известия 14:42
Кино

«Ведьмака» от Netflix продлили на второй сезон. Он выйдет в 2021 году

«Ведьмака» от Netflix продлили на второй сезон еще до выхода первого. Работа над вторым сезоном начнется в Лондоне в начале 2020 года.
Cyber.sports.ru 12:06
Здоровье

Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях

ToDay News Ufa 10 ноября в 13:31
Кино

В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс вчера в 00:39
Политика

Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Политика

Эрдоган осудил слова Макрона о коме НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находит неприемлемыми слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в коме.
Вестник Кавказа 15:18
Кино

Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»

Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
КиноПоиск 08:10
Экономика

На Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа

Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны.
Lenta.ru 12:29
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour

Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Политика

В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 12:48
Политика

В Киеве представили три направления по возвращению Крыма

«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Известия 11:36
Политика

Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM 15:10
Общество

Хозяин гигантского фаллоса: «Надеюсь, что моя история станет хорошим уроком для других людей»

Отдельно хочу добавить: очень надеюсь, что моя история станет хорошим уроком для других людей.
Фонтанка.Ру 10:39
Происшествия

Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
РИА Новости 13:44
Происшествия

В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Авто

Назвали дату продажи Lada Vesta с вариатором

Напомним, что буквально вчера были объявлены цены на Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и мотором Renault H4Mk рабочим объёмом 1,6 литра, который выдаёт 113 л.с. Доплата за вариаторную трансмиссию составит 50 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 02:25
Общество

В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей

Коммерсантъ 13:18
Политика

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Политика

Премьер Индии рассказал о встрече с Путиным

Национальная служба новостей 14:59
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 05:49
Политика

Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ

Более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта в Ростовской области.
Газета.Ru 14:33
Общество

NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото

Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
Политика

Зеленский подписал закон для защиты обличителей коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит обеспечить гарантии и защиту прав лиц, сообщивших о совершении преступления, связанного с коррупцией.
Известия 14:51
Теннис

Надаль: в третьем сете Медведев играл намного лучше, но мне повезло

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что российский теннисист Даниил Медведев играл лучше него в третьем сете в матче итогового турнира ATP.
РИА Новости 13:21
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