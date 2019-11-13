Общество
RT на русскомВ Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году. По его словам, в данной ситуации дискутировать не о чем.
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Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 11:07
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Технологии
В Ростехе создали способ передачи секретных данных по общим сетям
Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создал комплекс для защищенного обмена секретными данными по телефонным линиям и IP-сетям общего пользования, сообщили в пресс-службе Ростеха.
РИА Новости 04:58
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Футбол
Давид Вилья объявил о завершении карьеры
Sportbox.RU 02:28
Игры
Death Stranding стала самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии
Death Stranding удалось стать самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии, обойдя предыдущего обладателя титула — Bloodborne.
Игромания.ру 08:44
Происшествия
Задержан еще один подозреваемый по делу о перестрелке на ростовском хуторе
В Ростовской области задержан четвертый подозреваемый по делу о перестрелке на хуторе Чернозубов, в которой погибли пять человек.
Общественное телевидение России 13:53
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава
RT на русском 02:20
Наука
Линии электропередач повышают агрессивность пчел
Электромагнитные поля линий электропередач (ЛЭП) повышают агрессивность пчел, а также снижают их способность к обучению.
Мойка78 13:25
Футбол
Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
Sportbox.RU 13:33
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
В среду днем информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке.
РИА Новости 13:44
Происшествия
В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начали проверку начали проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Армия и оружие
Посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту
Посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту в связи с заявлением со стороны начштаба обороны королевства о российской угрозе.
РЕН ТВ 12:45
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Кино
Disney стал показывать необычное предупреждение в начале мультфильмов
Disney при показе классических мультфильмов в стриминговом сервисе Disney+ стал запускать необычные предупреждения.
Летидор 12:56
Общество
Во «ВКонтакте» появятся дизлайки
Lenta.ru 12:47
Кино
Тормунд из «Игры престолов» прилетел в Великий Новгород
Радио Комсомольская правда 13:40
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Общество
Эксперт оценил идею сократить период эксплуатации шипованной резины
RT на русском вчера в 09:49
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Технологии
Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10
Компания Microsoft сообщила о доступности обновления крупного полугодового обновления Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
Народные новости вчера в 21:26
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25