Общество

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году. По его словам, в данной ситуации дискутировать не о чем.
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Песков отказался дискутировать по вопросу выхода на работу 31 декабря

ТАСС09:06

Кремль ответил на вопрос о возможности сделать 31 декабря выходным днем

РБК09:05

В Кремле объяснили, почему россиянам придется работать 31 декабря

URA.Ru08:09

Песков прокомментировал возможность введения выходного дня 31 декабря

Известия08:20

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

RT на русском08:18

Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным

РИА Новости08:37

В Кремле ответили на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем

РЕН ТВ08:02
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