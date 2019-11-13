Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение. В этом году надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно. Здесь нет предмета для дискуссий. Происходит разное перераспределение выходных дней. Поэтому одни каникулы длиннее, другие — короче.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году. По его словам, в данной ситуации дискутировать не о чем.

Происшествия Бывшего уральского судью объявили в розыск из-за педофилии Экс-судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов был объявлен в розыск по обвинению в педофилии.

Происшествия СК заинтересовался детьми, 10 лет прожившими затворниками на Урале В городе Усть-Катав Челябинской области организована проверка по факту гибели женщины, сгоревшей в частном доме после ухода из дома троих детей.

Общество В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.

Политика Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.

Происшествия Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.

Политика Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли Как отмечается, согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также, в порядке исключения, граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).

Общество Пользователи Сети делятся снимками наводнения в Венеции Губернатор области Венето Лука Дзайя назвал "апокалиптическим" разорение Венеции, а ущерб "невероятным и пугающим".

Происшествия Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.

Кино Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей» В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.

Происшествия СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).

Культура HBO планирует снять новый эпизод сериала «Друзья» В среду, 13 ноября, стало известно, что стриминговый сервис HBO Max ведёт переговоры о съёмках нового эпизода сериала «Друзья».

Происшествия Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК Уголовное дело о смерти девочки в детском лагере «Артек» передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.

Армия и оружие В концерне «Калашников» рассказали о достоинствах автомата АК-308 Новейший российский автомат АК-308 был разработан для поставок за рубеж, однако он может заинтересовать и отечественных заказчиков.

Армия и оружие В Польше заявили о неготовности России к ядерной войне с США Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» Россия продемонстрировала свою неготовность к возможной ядерной войне с США.

Армия и оружие Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.

Экономика Росстат и Минэкономразвития разошлись в оценке роста ВВП России Рост ВВП России в III квартале 2019 года составил 1,7% в годовом выражении.

Политика Кремль отметил позитивную динамику в подготовке нормандского саммита Москва видит позитивную динамику в процессе подготовки саммита «нормандской четвёрки» по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Экономика «Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.

Армия и оружие У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.

Политика Почти 40 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта Почти 40 тысяч жителей Луганской народной республики (ЛНР) получили паспорта граждан Российской Федерации.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.

Космос Зафиксированы гравитационные волны ранее неизвестного типа Считается, что наиболее распространенным событием, способным породить гравитационные волны, должно являться именно столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, и все подобные феномены, зафиксированные за три года, действительно объяснялись событиями такого рода.

Культура Плющенко публично поругался с Рудковской на премии Glamour Евгений Плющенко и Яна Рудковская на премии «Женщина года» по версии Glamour со сцены объявляли победителей и вручали им награды.