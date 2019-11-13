Общество
RT на русскомВ Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году. По его словам, в данной ситуации дискутировать не о чем.
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Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение. В этом году надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно. Здесь нет предмета для дискуссий. Происходит разное перераспределение выходных дней. Поэтому одни каникулы длиннее, другие — короче.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельNewInform 08:53
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