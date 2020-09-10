Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась и, действительно, президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия.
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Премьер Италии: Путин рассказал о планах создать комиссию по Навальному

Коммерсантъ03:58
ТАСС

Песков опроверг, что Путин в разговоре с Конте обещал создать комиссию по Навальному

ТАСС05:56
РБК

Песков допустил недопонимание после слов Конте о комиссии по Навальному

РБК05:37
URA.Ru

В Кремле опровергли сообщения о создании комиссии по Навальному

URA.Ru05:32
Комсомольская правда

Кремль прокомментировал заявление Конте о планах России создать комиссию по Навальному

Комсомольская правда05:29
РИА Новости

В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному

РИА Новости05:18
Газета.Ru

Песков высказался об обещании Путина создать комиссию по Навальному

Газета.Ru05:31

ЦБ РФ допустил падение цены на нефть до $25

Темп восстановительного роста российской экономики будет превышать потенциальный в 2021–2022 годах и окажется близким к нему в 2023 году, считает ЦБ Цены на нефть, согласно базовому прогнозу ЦБ, стабилизируются на уровне $50 за баррель к концу 2022 года.
Росбалт09:03
7

Суд Украины арестовал 65 самолетов России за перелеты в Крым

«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов – нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова», – говорится в официальном Telegram-канале прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру генпрокуратуры Украины.
Московский Комсомолецвчера в 09:22
2,3K

СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
316

Песков прокомментировал идею о возвращении прямых выборов мэров

Мнение граждан о возвращении прямых выборов глав в крупных городах должно быть учтено, однако в прошлом возникали ситуации, когда из-за противостояния муниципальных и региональных властей останавливалось развитие как городов, так и регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости07:10
2

Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газета07:52
56

В Москве не планируют закрывать экономику из-за коронавируса

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что городские власти не намерены вновь закрывать экономику столицы из-за коронавируса.
RT на русском08:29
67

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
43