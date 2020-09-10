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Ведомости
Ведомости

В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась и, действительно, президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия.
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ТАСС

Песков опроверг, что Путин в разговоре с Конте обещал создать комиссию по Навальному

ТАСС05:56
Коммерсантъ

Кремль не видит юридических оснований для возбуждения уголовного дела по Навальному

Коммерсантъ05:39
Эхо Москвы

Джузеппе Конте сказал, что Путин в телефонном разговоре обещал создать комиссию по расследованию отравления Навального

Эхо Москвы05:03
URA.Ru

В Кремле опровергли сообщения о создании комиссии по Навальному

URA.Ru05:32
Комсомольская правда

Кремль прокомментировал заявление Конте о планах России создать комиссию по Навальному

Комсомольская правда05:29
РИА Новости

В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному

РИА Новости05:18
РБК

Песков допустил недопонимание после слов Конте о комиссии по Навальному

РБК05:37

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
RT на русском04:28
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
РИА Новости06:01
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Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к «Норникелю» в размере 148 млрд руб. о возмещении экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ведомости04:26
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Песков оценил сообщения об атаке российских хакеров на Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сообщения о причастности российских хакеров к нападению на американскую фирму, консультирующую кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена.
Газета.Ru05:48
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