В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.В источнике
Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась и, действительно, президент информировал своего итальянского коллегу о том, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия.
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Кремль прокомментировал заявление Конте о планах России создать комиссию по Навальному
Комсомольская правда05:29