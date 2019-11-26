Политика

Expert.ruExpert.ruВ Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не разделяют скепсис некоторых дипломатических кругов по поводу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Новость передает агентство РИА «Новости».
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Песков опроверг скептические заявления насчет встречи Путина и Трампа

В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости01:03

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В Кремле оценили слова источника о возможной встрече Путина и Трампа

Газета.Ru03:26

Песков опроверг скепсис в отношении Кремля к встрече Путина и Трампа

REGNUM03:09

В Кремле исключили скепсис по поводу возможности встречи Путина и Трампа

РБК01:42

Песков развеял скептические заявления о переговорах Путина и Трампа

Телеканал 360°03:25

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа

Lenta.ru02:13

Песков опроверг скептические заявления насчет встречи Путина и Трампа

РИА Новости01:03

Песков: В Кремле нет скепсиса по поводу возможной встречи Путина и Трампа

Life.ru01:52
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:52, Вашингтон
Общество

Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 06:19
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Интерфакс 03:34
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью.
ТАСС 05:46
Политика

Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
RT на русском 05:50
Политика

Путин встретился с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».
BFM.ru 05:32
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
РИА Новости 05:23
Политика

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
Известия 05:11
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
РИА Новости 06:19
Происшествия

В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Известия 06:18
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

25 ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.
Известия 06:26
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Lenta.ru 02:36
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Известия 05:40
Футбол

УЕФА не стал комментировать возможное отстранение России от Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался комментировать информацию о возможном отстранении сборной России от чемпионата Европы 2020 года и возможной потере нашей страной права на проведение части матчей турнира.
Вести.Ru 05:49
Общество

«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Ведомости 05:52
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
Политика

Путин призвал менять ситуацию с оттоком молодёжи из регионов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо менять ситуацию с оттоком молодёжи из родных регионов в большие города.
Life.ru 06:43
Армия и оружие

Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции

Взгляд.ру 05:37
Спорт

Чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров объявил о завершении карьеры

Saratovnews 03:39
Финансы

Набиуллина предостерегла банки РФ от операций в евро

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предостерегла российские кредитные организации от операций в евро.
Газета.Ru 04:27
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
РБК вчера в 17:21
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН вчера в 21:19
Происшествия

В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских

В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
Российская газета 04:35
Спорт

Россию назвали самой позорной страной в истории спорта

«Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы — самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта», — заявил олимпийский чемпион, добавив, что мировое спортивное сообщество сейчас настроено радикально.
Lenta.ru 06:18
Происшествия

Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Газета.Ru вчера в 12:51
Политика

Иркутский губернатор-коммунист не увидел смысла повышать зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Lenta.ru 05:40
Происшествия

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
Общество

В Тбилиси полиция разогнала ночной митинг при помощи водометов

Новый День 01:26
Общество

ЕСПЧ обязал выплатить 19,5 тысяч евро Лимонову за спор с Лужковым

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил писателю Эдуарду Лимонову 19,5 тысяч евро компенсации за нарушение московским судом, оштрафовавшим его за высказывания в адрес мэра Юрия Лужкова, права на свободу слова, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
РИА Новости 04:58
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