В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не разделяют скепсис некоторых дипломатических кругов по поводу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Новость передает агентство РИА «Новости».

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

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