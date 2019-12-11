Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, которая прошла накануне в Вашингтоне.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря. Кроме встречи с Трампом, которая длилась около 45 минут, российский министр также провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео. По словам российского министра, Трамп понимает выгоду добрых отношений между Россией и Соединенными Штатами.РИА Новости04:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Культура
Вышел трейлер второго сезона сериала «Содержанки»
В сети появился трейлер второго сезона сериала Константина Богомолова "Содержанки". Новый сезон картины стартует на сервисе START.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Общество
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже
Ангела Меркель назвала Владимира Путина "победителем" после саммита "нормандской четверки".
Хоккей
КХЛ и НХЛ подписали меморандум о взаимопонимании контрактов
"На сезон-2019/20 между КХЛ и НХЛ подписан обновленный меморандум о взаимопонимании контрактов", - сказал Чернышенко журналистам.
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Политика
В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
Происшествия
Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован
Пожар, произошедший в ангаре на территории лакокрасочного завода в Екатеринбурге, локализовали на площади 800 кв. м. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Происшествия
Шедшего к Путину шамана оштрафовали за неповиновение полицейскому
Якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», оштрафовали за неповиновение сотруднику полиции.
Общество
Совфед одобрил закон о введении электронных трудовых книжек
Совет Федерации одобрил закон о введении электронных трудовых книжек в России с 2020 года.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Политика
Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский
По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Представители Димы Билана, занявшего первое место на конкурсе в 2008 году, отказали организаторам большого концерта звезд "Евровидения" в Амстердаме.
Футбол
Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Политика
В Верховной Раде вновь подрались депутаты
В Верховной Раде в очередной раз подрались украинские депутаты.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Спорт
Спортсмены США готовят акции против россиян на Олимпиаде-2020
Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Кино
Вышел трейлер новых «Охотников за привидениями»
Политика
Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.