Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря. Кроме встречи с Трампом, которая длилась около 45 минут, российский министр также провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео. По словам российского министра, Трамп понимает выгоду добрых отношений между Россией и Соединенными Штатами.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, которая прошла накануне в Вашингтоне.

В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа

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