Политика
Lenta.ruВ Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа в Вашингтоне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил факт встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 11 декабря.
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с чего всё началось
Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря. Кроме встречи с Трампом, которая длилась около 45 минут, российский министр также провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео. По словам российского министра, Трамп понимает выгоду добрых отношений между Россией и Соединенными Штатами.РИА Новости04:57
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