Политика
Аргументы и ФактыПесков прокомментировал встречу Лаврова и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, которая прошла накануне в Вашингтоне.РИА Новости04:57
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