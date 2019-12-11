Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПесков прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.
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В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, которая прошла накануне в Вашингтоне.
РИА Новости04:57

Подробнее о событии

В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа

РБК06:33

В Кремле прокомментировали встречу Трампа с Лавровым

RT на русском04:35

В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа

РИА Новости04:57

Песков: встреча Трампа с Лавровым важна, но позитивных сдвигов в отношениях РФ и США нет

ТАСС04:55

В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа

Известия04:54

В Кремле рассказали об отсутствии позитивных сдвигов в отношениях с США

Газета.Ru04:41

Песков назвал переговоры Лаврова и Трампа «важным моментом»

Коммерсантъ05:09
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Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:54
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Общество

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли

Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.
Вести.Ru 09:25
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей

Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
Московский Комсомолец 08:01
Армия и оружие

Конвой США не смог проехать к русской базе у аэропорта Камышлы в Сирии

На контрольно-пропускном пункте правительственных войск Сирии рядом с аэропортом Камышлы остановили американский военный конвой.
Народные новости 07:30
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК 01:30
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Москва 24 вчера в 19:57
Футбол

Меньщиков покинул пост главного тренера «Ротора», лидирующего в ФНЛ

News.ru 05:56
Кино

В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу в главной роли

Gazeta.SPb вчера в 15:49
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
Экономика

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
РБК 08:25
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости вчера в 02:55
Политика

Путин поручил продумать выплаты ветеранам перед юбилеем Победы

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру страны Татьяне Голиковой проработать предложение по дополнительным выплатам для ветеранов перед юбилеем Победы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:06
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России

RT на русском 10:01
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин старается, чтобы дочь не чувствовала себя сиротой

В любом случае Евгений обещает сделать всё, чтобы его наследница не чувствовала себя сиротой.
Bimru.ru 05:37
Футбол

«Млада-Болеслав» выкупила Татаева у «Краснодара»

Советский спорт 10:09
Общество

Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
РИА Новости 07:16
Космос

Космический робот-мусорщик будет запущен в 2025 году

Полит.ру вчера в 02:30
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего 2019 года

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги уходящего года, озвучив имена самых популярных исполнителей и названия наиболее прослушиваемых песен.
iReactor 07:36
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Газета.Ru 11:17
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Политика

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины

Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.
REGNUM 09:42
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»

Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
StarHit.ru вчера в 12:30
Музыка

Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

Popcake 02:00
Политика

Соловьев довел украинского эксперта до истерики вопросом про газ

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий довел до истерики украинского политолога Вячеслава Ковтуна вопросом о том, почему Украина, считая, что воюет с Россией, покупает у нее газ, пишут СМИ.
Взгляд.ру 11:13
Происшествия

Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован

Напомним, что сигнал о пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступил на пульт дежурных служб в 11:58 по местному времени.
REGNUM 04:38
Авто

Skoda показала в России новый Rapid

11 декабря в Санкт-Петербурге прошел дебют новой генерации лифтбека Skoda Rapid.
SpeedMe 08:09
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ 06:43
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