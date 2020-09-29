Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.