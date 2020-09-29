В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Скорые санкции против газопроводного проекта «Северный поток-2» (Nord Stream 2) видятся наиболее вероятными среди всех санкционных инициатив в отношении России, обсуждаемых в настоящее время в США, заявил старший директор по суверенным рейтингам агентства Fitch Ratings, ведущий аналитик по российскому рейтингу Эрих Ариспе в ходе онлайн-брифинга Fitch.