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Газета.Ru
Газета.Ru

В Кремле прокомментировали встречу Меркель и Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу канцлера Германии Ангелы Меркель и Алексея Навального, передает РИА "Новости".В источнике
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Известия

В Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным

Известия07:59
URA.Ru

Как Кремль относится к встрече Меркель и Навального

URA.Ru07:38
РЕН ТВ

Песков рассказал, как в Кремле оценивают встречу Меркель и Навального

РЕН ТВ07:07
Московский Комсомолец

Песков назвал цель визита Меркель к Навальному

Московский Комсомолец07:16
РИА Новости

В Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным

РИА Новости07:15
РБК

Кремль на вопрос о Навальном заявил о приоритете здоровья россиян

РБК07:20
Дождь

«Видимо, пожелала скорейшего выздоровления». Кремль — о встрече Меркель с Навальным

Дождь07:00

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25
Интерфакс10:37
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Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении за неделю числа госпитализированных с коронавирусом депутатов и уходе нижней палаты парламента частично на дистанционную форму работы.
Интерфакс05:34
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Fitch оценило вероятность новых санкций против России

Скорые санкции против газопроводного проекта «Северный поток-2» (Nord Stream 2) видятся наиболее вероятными среди всех санкционных инициатив в отношении России, обсуждаемых в настоящее время в США, заявил старший директор по суверенным рейтингам агентства Fitch Ratings, ведущий аналитик по российскому рейтингу Эрих Ариспе в ходе онлайн-брифинга Fitch.
РБК09:40