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Известия
Известия

В Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 29 сентября, прокомментировал информацию о встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с блогером Алексеем Навальным. По его словам, она хотела оказать россиянину поддержку.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с блогером Алексеем Навальным, видимо, для того, чтобы высказать ему поддержку или пожелать скорейшего выздоровления, в Кремле никак иначе это не воспринимают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости07:15
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Песков прокомментировал визит Меркель в клинику к Навальному

Комсомольская правда08:32
Известия

В Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным

Известия07:59
РИА Новости

В Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным

РИА Новости07:15
РБК

Кремль на вопрос о Навальном заявил о приоритете здоровья россиян

РБК07:20
Московский Комсомолец

Песков назвал цель визита Меркель к Навальному

Московский Комсомолец07:16
URA.Ru

Как Кремль относится к встрече Меркель и Навального

URA.Ru07:38
Дождь

«Видимо, пожелала скорейшего выздоровления». Кремль — о встрече Меркель с Навальным

Дождь07:00

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии
Ведомости09:56
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«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русском05:25
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Азербайджан пригрозил уничтожением комплексов С-300 ВС Армении

Вооруженные силы Азербайджана уничтожат зенитно-ракетные комплексы С-300 ВС Армении, выдвигающиеся в сторону Нагорного Карабаха, заявил начальник пресс-службы минобороны республики полковник Вагиф Даргяхлы.
Взгляд.ру08:16
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Более шести тысяч человек уже посетили выставку работ Уорхола в Москве

Более 6,5 тысяч человек посетили выставочный проект "Я, Энди Уорхол" в зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки за первые три дня работы, сообщает пресс-служба организаторов смотра.
РИА Новостивчера в 11:10
5

В Уфе девочки обвинили охранника школы-интерната в домогательствах

Как сообщили в управлении СК по Башкирии, мужчина работал в уфимской коррекционной школе-интернате, где, как считают следователи, и совершил преступление против половой неприкосновенности двух девочек 13 и 14 лет.
Российская газета08:03