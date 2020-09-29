В Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 29 сентября, прокомментировал информацию о встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с блогером Алексеем Навальным. По его словам, она хотела оказать россиянину поддержку.В источнике
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В Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с блогером Алексеем Навальным, видимо, для того, чтобы высказать ему поддержку или пожелать скорейшего выздоровления, в Кремле никак иначе это не воспринимают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости07:15
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