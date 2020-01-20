Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сам искал контакта с российской стороной на конференции по Ливии в Берлине, тон его общения с президентом РФ Владимиром Путиным был ближе к примирительному. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный источник в Москве.

с чего всё началось

В целом контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами примирительного настроя. По крайней мере, суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре — вот это можно констатировать.

Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях международной конференции по Ливии в Берлине носила конструктивный характер, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном

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