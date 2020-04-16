Политика
Газета.RuВ Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Редакция «Новой» на своем официальном сайте сообщила, что направила в Генпрокуратуру встречный запрос, в котором попросила изложить суть претензий.ФАНвчера в 14:50
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Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Общество
Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте
Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости вчера в 12:35
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Политика
МИД ответил на обвинения Госдепа в сфере контроля над вооружениями
Претензии к Москве по несоблюдению договоренностей в сфере контроля над вооружениями беспочвенны и не имеют доказательств, заявил РИА Новости замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 07:35
Общество
Песков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве.
RT на русском 07:11
Экономика
ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
Политика
Песков советует дождаться решения Путина по параду Победы
Президент России Владимир Путин объявит о решении по проведению парада Победы, нужно дождаться его.
ТАСС 06:46
Спорт
В Steam бесплатно раздадут Total War: Shogun 2
В Steam начнут раздачу Total War: Shogun 2. Акция стартует 27 апреля и продлится до 1 мая. Релиз Total War: Shogun 2 состоялся в 2011 году.
Cyber.sports.ru 14 апреля в 06:12
Здоровье
В медучреждениях Тверской области готовятся к приему пациентов
В медицинских учреждениях Тверской области вводят дополнительные мощности для лечения пациентов.
Московский Комсомолец 08:42
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Общество
Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
Здоровье
Пик заболеваемости коронавирусом в Амурской области может быть в мае
16 апреля губернатор Амурской области Василий Орлов провел второй прямой эфир с жителями в Инстаграм.
Телепорт 04:26
Энергетика
Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями
«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
Армия и оружие
16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция
Тюменская линия 05:00
Общество
Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя
Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
РБК 00:49
Футбол
«Зенит» вступил в переговоры по Зиньковскому
Зиньковский рассказал, как его не взяли в "Спартак" из-за маленького роста "Зенит" и "Спартак" потроллили друг друга в "твиттере" Орлов рассказал, мог ли матч "Зенит" — "Бавария" в 2008 году быть договорным Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.
Metaratings вчера в 10:40
Общество
Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн
Минобрнауки РФ не исключает возможности начала нового учебного года онлайн, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
РИА Новости 08:43
Авто
УАЗ продолжает сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня 01:10
Общество
В Кузбассе продлили режим самоизоляции до 26 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе продлен до 26 апреля, заявил губернатор Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:06
Общество
Матвиенко оценила вероятность объявления майских праздников рабочими
Даже сложная ситуация с коронавирусом не приведёт к тому, что майские праздники объявят в России рабочими.
Life.ru 07:33
Общество
«Яндекс» запустит домашнее тестирование на коронавирус
В рамках проекта «Помощь рядом» «Яндекс» запускает безопасное тестирование на коронавирус на дому.
РБК 08:00
Авто
GM-АвтоВАЗ получил новое название
Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
32CARS.ru 08:25
Армия и оружие
Минобороны сообщило о ситуации с коронавирусом в ВС РФ
В Министерстве обороны России заявили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Вооруженных силах находится под полным контролем.
Военное дело 14 апреля в 08:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах
Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
РИА Новости 07:27
Экономика
Объем антикризисных мер в РФ превысил 2 трлн рублей
Общий объем антикризисных мер поддержки экономики РФ оценивается уже более чем в 2 трлн рублей, работа по дополнительным мерам продолжается, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Интерфакс 06:53