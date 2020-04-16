Редакция «Новой» на своем официальном сайте сообщила, что направила в Генпрокуратуру встречный запрос, в котором попросила изложить суть претензий.

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