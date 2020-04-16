Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал высказывания Кадырова по «Новой газете»

В Кремле ознакомились с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу "Новой газеты", считают их весьма эмоциональными, но на эмоциях сейчас все, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Песков изучил угрозу Кадырова «Новой газете»: «Ничего необычного»

Национальная служба новостей07:05

Песков прокомментировал высказывания Кадырова по «Новой газете»

РИА Новости07:01

Песков назвал эмоциональным ответ Кадырова на публикацию «Новой газеты»

Политическая Экспертиза07:02

Песков назвал эмоциональным ответ Кадырова на обвинения «Новой газеты»

iReactor07:01

Песков не увидел ничего необычного в ответе Кадырова «Новой газете»

Народные новости07:04

Песков не увидел проблемы в «весьма эмоциональном» ответе Кадырова «Новой газете»

NewInform06:58

Кремль дал оценку словам Кадырова об «античеченской» статье

Lenta.ru06:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

7Дней.ру 02:00
70
Политика

Обмен пленными между ДНР и Украиной завершён

REGNUM 02:39
319
Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
3,6K
Общество

В России зафиксировали почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:46
4
Политика

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
14
Шоу-бизнес

В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы

РБК вчера в 13:59
12
Происшествия

Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
8
Общество

Пропускной режим вводят в Задонске и Липецке

Пропускной режим внедряют липецкие власти в регионе. Как сообщает ТАСС, в первую очередь его введут в Ельце, Липецке, Чаплыгине и Задонске.
Вести ПК в Воронеже вчера в 00:52
325
Общество

Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»

Ридус вчера в 14:52
29
Культура

Писатель Луис Сепульведа умер от коронавируса

Литератору, сценаристы и режиссеру было 70 лет. Чилийский писатель Луис Сепульведа умер от коронавируса.
Piter.tv 06:38
Кино

Хаматова пожаловалась на травлю из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

44-летняя российская актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в неоднозначно встреченном сериале канала "Россия 1" "Зулейха открывает глаза", пожаловалась на массированную травлю.
Российская газета 06:31
296
Политика

Кремль не исключает перенос парада Победы

Ранее ветеранские организации России попросили Владимира Путина перенести парад Победы в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
118
Здоровье

Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
342
Общество

Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
РБК 00:49
1K
Политика

Медведев: ситуация в некоторых отраслях экономики напоминает коллапс

В некоторых отраслях российской экономики ситуация уже напоминает коллапс.
EastRussia 01:06
703
Технологии

Учёные нашли место, где живут люди с иммунитетом к коронавирусу

В Германии учёные нашли область на границе с Нидерландами, где у людей высокий уровень сформированного иммунитета к коронавирусу нового типа.
News.ru 03:39
26
Энергетика

Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями

«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
646
Общество

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
1,1K
Общество

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

РИА Новости вчера в 18:49
387
Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
244
Происшествия

В Крыму за полдня составили более 200 протоколов на нарушителей режима

Напомним, с 14 часов 15 апреля в Крыму вступили в силу изменения в законодательстве, предусматривающие составление протоколов и последующее взыскание штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Российская газета 04:24
22
Общество

Уличный художник Бэнкси создал работу, не нарушая самоизоляции

Английский уличный художник Бэнкси показал очередную работу. На этот раз она создана во время самоизоляции и опубликована в Instagram.
Newsrussia.media 00:52
Общество

В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве

РИА Новости 06:50
60
Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
410
Происшествия

В Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка

ТАСС 05:12
48
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
704
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,4K
Общество

Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу

Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 08:11
481
Шоу-бизнес

Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram

На фото Брежнева прикрывает рукой свою грудь. Знаменитость никогда не скрывала свои пышные формы.
Территория новостей 05:30
1
Политика

СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

Закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября уже принят Госдумой в трех чтениях.
Политсовет 03:22
293
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное