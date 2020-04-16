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Общество МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь. 309

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