Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле прокомментировали высказывания Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Песков не увидел ничего противозаконного в реакции Кадырова на фейки «Новой газеты»

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В Кремле прокомментировали ответ Кадырова «Новой газете»

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Кремль дал оценку словам Кадырова об «античеченской» статье

Lenta.ru06:50
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Общество

Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
Известия 08:33
1,1K
Общество

МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса

Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
РИА Новости 06:04
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Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

РИА Новости 08:30
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
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Религия

РБК: в половине регионов России не стали закрывать храмы на Пасху

Храмы на Пасху, которая в этом году приходится на 19 апреля, будут работать в 43 из 85 регионов России, выяснило РБК, поговорив с представителями местных епархий и пресс-службами глав регионов.
Дождь 09:45
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Общество

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция

Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
Вести.Ru 07:06
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Политика

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
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Авто

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Статистика за первые четыре месяца 2020 года показывала, что чаще всего в России угоняют Kia Rio.
Местное время (г. Пермь) 10:15
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Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
53
Кино

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Авто

Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей

SpeedMe вчера в 02:28
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
45
Общество

Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков

Индивидуальные предприниматели Москвы начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков, дающих право передвигаться по столице в условиях введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений.
РБК 10:12
1
Политика

Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве

Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
1,8K
Политика

Украина и ЛНР совершили обмен пленными

Mossovetinfo.ru – Украина и самопровозглашенная Луганская народная республика совершили обмен пленными сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольгу Кобцеву.
Моссовет 06:29
Здоровье

Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
2,2K
Общество

В России допустили начало нового учебного года в онлайн-режиме

В Минобрнауки допустили, что новый учебный год в российских вузах может начаться в онлайн-режиме.
Lenta.ru 08:50
11
Общество

В Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции

Ситуация с соблюдением москвичами режима самоизоляции пока не улучшается.
Известия 09:35
80
Армия и оружие

В США заявили, что их самолет перехватил российский Су-35

Российский истребитель Су-35 совершил опасный перехват американского самолета P-8A Poseidon, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВМС США.
Газета.Ru 04:26
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Общество

«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус

Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании.
Коммерсантъ 09:07
28
Шоу-бизнес

Александр Гудков рассказал, как сделал предложение возлюбленной

Комик Александр Гудков признался в интервью журналисту Ксении Собчак, что полгода назад сделал предложение своей тайной возлюбленной.
NewInform вчера в 07:52
25
Здоровье

В Петербурге более 60 медиков заразились коронавирусом

«В Петербурге уже 65 медработников заразились коронавирусом, в трех случаях точно доказано, что заражение произошло при исполнении служебных обязанностей», - рассказал главный хирург Петербурга, директор НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский в интервью «Доктору Питеру».
Доктор Питер вчера в 04:41
Шоу-бизнес

Яну Рудковскую раскритиковали из-за фотошопа

Рудковская же заверяет своих подписчиков, что ее внешность так изменилась благодаря грамотному визажисту, а не фотошопу.
RuNews24.ru 05:17
Общество

Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки

Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки.
ТАСС 10:19
Политика

Путин пообещал поддержку строительной отрасли

Правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики, заявил в четверг, 16 апреля, президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию строительной отрасли в стране.
Известия 09:53
7
Политика

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 09:57
Общество

В Свердловской области продлили режим повышенной готовности

Екатеринбург, 16 апреля 2020, 17:04 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности по коронавирусу.
REGNUM 10:04
80
Авто

Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для России

15 апреля на сайте автопроизводителя появилась возможность заказать новый Haval H5 в версиях Comfort и Premium.
SpeedMe вчера в 06:09
14
Общество

В Липецкой области внедряют пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья внедряют в регионе пропускную систему, чтобы снизить заражение коронавирусом.
Русская Планета 14 апреля в 17:01
331
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