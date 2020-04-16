Политика
Газета.RuВ Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Общество
Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
Известия 08:33
Общество
МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
РИА Новости 06:04
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Религия
РБК: в половине регионов России не стали закрывать храмы на Пасху
Храмы на Пасху, которая в этом году приходится на 19 апреля, будут работать в 43 из 85 регионов России, выяснило РБК, поговорив с представителями местных епархий и пресс-службами глав регионов.
Дождь 09:45
Общество
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция
Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
Вести.Ru 07:06
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Статистика за первые четыре месяца 2020 года показывала, что чаще всего в России угоняют Kia Rio.
Местное время (г. Пермь) 10:15
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
SpeedMe вчера в 02:28
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Общество
Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков
Индивидуальные предприниматели Москвы начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков, дающих право передвигаться по столице в условиях введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений.
РБК 10:12
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Политика
Украина и ЛНР совершили обмен пленными
Mossovetinfo.ru – Украина и самопровозглашенная Луганская народная республика совершили обмен пленными сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольгу Кобцеву.
Моссовет 06:29
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Общество
В России допустили начало нового учебного года в онлайн-режиме
В Минобрнауки допустили, что новый учебный год в российских вузах может начаться в онлайн-режиме.
Lenta.ru 08:50
Общество
В Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции
Ситуация с соблюдением москвичами режима самоизоляции пока не улучшается.
Известия 09:35
Армия и оружие
В США заявили, что их самолет перехватил российский Су-35
Российский истребитель Су-35 совершил опасный перехват американского самолета P-8A Poseidon, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВМС США.
Газета.Ru 04:26
Общество
«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус
Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании.
Коммерсантъ 09:07
Шоу-бизнес
Александр Гудков рассказал, как сделал предложение возлюбленной
Комик Александр Гудков признался в интервью журналисту Ксении Собчак, что полгода назад сделал предложение своей тайной возлюбленной.
NewInform вчера в 07:52
Здоровье
В Петербурге более 60 медиков заразились коронавирусом
«В Петербурге уже 65 медработников заразились коронавирусом, в трех случаях точно доказано, что заражение произошло при исполнении служебных обязанностей», - рассказал главный хирург Петербурга, директор НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский в интервью «Доктору Питеру».
Доктор Питер вчера в 04:41
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали из-за фотошопа
Рудковская же заверяет своих подписчиков, что ее внешность так изменилась благодаря грамотному визажисту, а не фотошопу.
RuNews24.ru 05:17
Общество
Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки
Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки.
ТАСС 10:19
Политика
Путин пообещал поддержку строительной отрасли
Правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики, заявил в четверг, 16 апреля, президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию строительной отрасли в стране.
Известия 09:53
Политика
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 09:57
Общество
В Свердловской области продлили режим повышенной готовности
Екатеринбург, 16 апреля 2020, 17:04 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности по коронавирусу.
REGNUM 10:04
Авто
Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для России
15 апреля на сайте автопроизводителя появилась возможность заказать новый Haval H5 в версиях Comfort и Premium.
SpeedMe вчера в 06:09
Общество
В Липецкой области внедряют пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья внедряют в регионе пропускную систему, чтобы снизить заражение коронавирусом.
Русская Планета 14 апреля в 17:01