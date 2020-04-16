Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле прокомментировали высказывания Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

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УЕФА предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа.
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Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция

Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция — одна из самых кровопролитных в ходе Второй мировой.
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Две пожилые женщины с коронавирусом умерли в инфекционной больнице города Кирова, это первые случаи гибели пациентов с COVID-19 в регионе, сообщает министерство здравоохранения Кировской области.
РИА Новости 05:40
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Бывший главный тренер «Амкара», «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением о будущем чемпионата России в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
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Хоккей

Рылов продлил контракт со «Спартаком»

РИА Новости 09:12
Общество

В Липецкой области ввели пропускную систему

Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
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Политика

Путин и Си Цзиньпин созвонились

Си Цзиньпин заверил Путина в том, что Китай продолжит оказывать поддержку России в борьбе с инфекцией.
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Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

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Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

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Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $28

Нефть марки WTI выросла на 2%, до $20,3 за баррель. Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения в среду, 15 марта.
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Здоровье

Российские врачи приступили к лечению больных в госпитале Бергамо

Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врача и медицинские сестры.
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Новый iPhone SE представлен официально

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Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ

На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене.
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Великобритания продлила карантин на три недели

Великобритания продлила действие карантина еще на три недели.
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Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года окончательно отменен

В связи со складывающейся неблагоприятной ситуацией в мире с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об окончательной отмене чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию.
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Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

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День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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Путин наградил актеров Елену Яковлеву и Федора Добронравова

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Назван новый потенциальный переносчик коронавируса

Тополиный пух может стать переносчиком коронавируса, если вспышка инфекции не прекратится к середине июня, заявила в беседе с НСН врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.
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Путин объявил о переносе парада Победы

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Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
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