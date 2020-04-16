Политика
Газета.RuВ Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Читать в источнике
Оценить488
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
Футбол
Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
RT на русском 09:49
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Футбол
УЕФА предложил новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы
УЕФА предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа.
Евро-футбол.ру 12:45
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Армия и оружие
Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция
Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция — одна из самых кровопролитных в ходе Второй мировой.
Пятый канал 09:05
Происшествия
В Кировской области умерли две пожилые пациентки с коронавирусом
Две пожилые женщины с коронавирусом умерли в инфекционной больнице города Кирова, это первые случаи гибели пациентов с COVID-19 в регионе, сообщает министерство здравоохранения Кировской области.
РИА Новости 05:40
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Футбол
Рахимов: думаю, чемпионат России откатится до уровня 2005-2010 года
Бывший главный тренер «Амкара», «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением о будущем чемпионата России в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
Чемпионат 13:30
Хоккей
Рылов продлил контракт со «Спартаком»
РИА Новости 09:12
Общество
В Липецкой области ввели пропускную систему
Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета 09:21
Политика
Путин и Си Цзиньпин созвонились
Си Цзиньпин заверил Путина в том, что Китай продолжит оказывать поддержку России в борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 10:20
Финансы
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $28
Нефть марки WTI выросла на 2%, до $20,3 за баррель. Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения в среду, 15 марта.
РБК 05:06
Здоровье
Российские врачи приступили к лечению больных в госпитале Бергамо
Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врача и медицинские сестры.
РЕН ТВ вчера в 22:03
Гаджеты
Новый iPhone SE представлен официально
Игромания.ру вчера в 11:44
Политика
Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ
На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене.
Газета.Ru 14 апреля в 12:20
Общество
Великобритания продлила карантин на три недели
Великобритания продлила действие карантина еще на три недели.
Газета.Ru 13:25
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года окончательно отменен
В связи со складывающейся неблагоприятной ситуацией в мире с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об окончательной отмене чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию.
Inc-news.ru 11:51
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Путин наградил актеров Елену Яковлеву и Федора Добронравова
Аргументы и Факты 11:56
Здоровье
Назван новый потенциальный переносчик коронавируса
Тополиный пух может стать переносчиком коронавируса, если вспышка инфекции не прекратится к середине июня, заявила в беседе с НСН врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.
Rambler News Service 04:04
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
Спорт
Шубенков — о легкоатлетке Семене: и не таких страшных видали
Победитель и призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о своём отношении к коллеге Кастер Семене.
Чемпионат 12:45