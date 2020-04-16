Политика
Газета.RuВ Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию
Газета Кемерова вчера в 14:13
Экономика
Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики
Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБК 14:02
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
РИА Новости 13:11
Экономика
Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат
Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
Общество
Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РБК 14:55
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
Наука
Темпы технологического прогресса прошли свой пик
Исследователи из НИУ ВШЭ, Института востоковедения РАН и Института социально-гуманитарного образования МПГУ проанализировали долговременную динамику технологического прогресса с 40 000 года до нашей эры и до сегодняшнего времени, а также составили прогноз его темпов до начала XXII века.
Индикатор 13:10
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 11:56
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:29
Общество
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим по аналогии с Москвой.
News.ru 15:52
Игры
В сети появилась фотография Xbox в стиле Cyberpunk 2077
В сеть утекла фотография Xbox в стиле Cyberpunk 2077. Возможно, лимитированную серию представят 20 апреля.
CyberSport.ru 14:39
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
Происшествия
Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова
ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
Здоровье
Коронавирусом в Саратовской области заразились пять медиков
Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области на 100 тыс. человек составляет 2,9.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:42
Общество
Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии
Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
Здоровье
Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом
В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента 12:23
Экономика
Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии
Ритейлеры не успевают реализовать товары, закупленные в марте в период ажиотажного спроса.
Пятый канал 14 апреля в 19:32
Общество
Историк моды Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус
Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев, ранее на этой неделе доставленный в больницу в Коммунарке, рассказал об отрицательном тесте на коронавирус нового типа.
Известия 15:02
Происшествия
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Авто
АвтоВАЗ открыл онлайн-продажи и доставку автомобилей
В период всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, АвтоВАЗ объявил о запуске системы онлайн-заказа автомобилей.
За рулем Кубань 09:19
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Гаджеты
AMD разработала четырехъядерные Ryzen 3 на архитектуре Zen 2
AMD исправила свой "недочет" и готовит к выпуску Ryzen 3 нового поколения на архитектуре Zen 2. Об этом сообщает IXBT.
МонаВиста 14:52
Общество
В Грузии запретят передвижение легковых автомобилей из-за коронавируса
Правительство Грузии приняло решение с 17 апреля запретить передвижение легковых автомобилей на фоне распространения коронавируса.
Известия 14:21
Общество
Жителей Киева попросили не открывать окна из-за задымлённости
Киевский городской совет призвал жителей Киева не открывать окна в связи с высокой задымлённостью, вызванной пожарами в чернобыльской зоне отчуждения и в Житомирской области.
RT на русском 16:23
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс 13:51
Энергетика
Москва и Эр-Рияд заявили о приверженности новой сделке ОПЕК+
Стороны в совместном заявлении отметили, что Москва и Эр-Рияд «провели большую работу с целью достижения исторического соглашения со странами ОПЕК+ и рядом других производителей о стабилизации рынка нефти».
RT на русском 16:10