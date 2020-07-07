В Кремле прокомментировали задержание Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что президента России не ставили в известность о деле советника генерального директора "Роскосмоса". Кремль узнал о произошедшем из СМИ.

В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене

Политика ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7800 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7800. 8

Политика ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве. 628

Происшествия Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом. 25

Здоровье Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков Онколог Елена Смирнова заявила, что одним из наиболее распространённых вопросов у пациентов является проблема очищения организма от шлаков. 1

Политика Верховный суд США разрешил штатам применять санкции к выборщикам Верховный суд США штаты могут применять наказания для членов коллегии выборщиков, которые нарушают правило голосовать за победителя штата на президентских выборах. 185

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого. 795

Экономика Повышение зарплат коснется 81,5 тысячи саратовских бюджетников Вследствие ухудшения экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции региону предоставлена дотация в размере 2,2 млрд рублей, которая будет направлена на возмещение недополученных сумм по налогу на прибыль и компенсацию снижения доходов местных бюджетов. 4

Космос Eau de Space. НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса Запах создавался на основе мнения экспертов и астронавтов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собирается выпустить парфюм с ароматом космоса, сообщает Telegram-канал Mash. 19

Биатлон Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными. 2

Гаджеты SEGA представила миниатюрный аркадный автомат Astro City Mini выйдет в Японии в конце года. Стоимость миниатюрного аркадного автомата составит 12,800 йен (около 8500 рублей).

Общество Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена. 120