Политика

Piter.tvPiter.tvВ Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене

В Кремле прокомментировали задержание Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что президента России не ставили в известность о деле советника генерального директора "Роскосмоса". Кремль узнал о произошедшем из СМИ.
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Песков: задержание советника Рогозина не связано с журналистикой

РИА Новости05:31

В Кремле заявили, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью

Интерфакс06:02

По данным Пескова, задержание Сафронова не связано с журналистской деятельностью

ТАСС05:34

Кремль не планирует ставить дело Ивана Сафронова под особый контроль

Коммерсантъ06:16

Песков: задержание Сафронова не связано с журналистской деятельностью

Газета.Ru05:31

Кремль не связывает задержание Сафронова с его журналистской деятельностью

Ведомости05:30

В Кремле не связали задержание Сафронова с журналистской деятельностью

РБК05:30
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Политика

ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7800

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7800.
РБК 05:29
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Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
628
Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
76
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,3K
Общество

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными почти 43 тысячи россиян, включая индивидуальных предпринимателей.
Авторадио вчера в 23:41
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Политика

Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии

Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
27
Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
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Происшествия

Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка

В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
Lenta.ru 06:18
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Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Онколог Елена Смирнова заявила, что одним из наиболее распространённых вопросов у пациентов является проблема очищения организма от шлаков.
UfacityNews.ru 05:15
1
Происшествия

В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
7
Наука

Таяние вечной мерзлоты может привести к появлению новых вирусов

Ученый подчеркнул, что время от времени специалисты сталкиваются с новыми вирусами.
Evo-rus.com 03:09
22
Политика

Верховный суд США разрешил штатам применять санкции к выборщикам

Верховный суд США штаты могут применять наказания для членов коллегии выборщиков, которые нарушают правило голосовать за победителя штата на президентских выборах.
Национальная служба новостей вчера в 14:24
185
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
707
Политика

Кремль пообещал ответ на санкции Великобритании по «делу Магнитского»

6 июля МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского».
РБК 05:49
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Технологии

В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook

Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
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Общество

Песков оценил исследование о росте числа россиян с ежемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц выросла в период пандемии на 6,5%.
Газета.Ru 05:35
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Шоу-бизнес

Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой

Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
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Экономика

Повышение зарплат коснется 81,5 тысячи саратовских бюджетников

Вследствие ухудшения экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции региону предоставлена дотация в размере 2,2 млрд рублей, которая будет направлена на возмещение недополученных сумм по налогу на прибыль и компенсацию снижения доходов местных бюджетов.
Регион 64 04:28
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Происшествия

Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе

Известия 04:19
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Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Космос

Eau de Space. НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса

Запах создавался на основе мнения экспертов и астронавтов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собирается выпустить парфюм с ароматом космоса, сообщает Telegram-канал Mash.
АМИТЕЛ 05 июля в 21:03
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Общество

Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей

Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,1K
Космос

Яркую комету в небе смогут увидеть жители Бердска

Бердск онлайн 06:13
Биатлон

Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными

Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России вчера в 05:41
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Гаджеты

SEGA представила миниатюрный аркадный автомат

Astro City Mini выйдет в Японии в конце года. Стоимость миниатюрного аркадного автомата составит 12,800 йен (около 8500 рублей).
News.ru 06:27
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Общество

Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке

Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 05 июля в 06:32
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Политика

Торговая война Китая с США озолотит Россию

Торговая война США и КНР показала, что мало быть бизнес-партнером, при заключении контрактов необходимо учитывать политику, подчеркнули российские и китайские эксперты в совместном докладе.
Утро.ru 03:41
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Как работают Яндекс.Новости?
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