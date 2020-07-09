Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала

Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств. Ключевые заявления – в материале РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать90

Подробнее о событии

Песков назвал Фургала действующим губернатором Хабаровского края

Хабаровский край сегодня07:15

В Кремле прокомментировали задержание Сергея Фургала

Комсомольская правда06:16

Путин может принять решение об увольнении Фургала на основе материалов следствия

ТАСС06:03

В Кремле ответили на сообщения об отставке Фургала из-за утраты доверия

РБК06:11

Песков допустил возможность отставки Фургала на основании материалов следствия

Интерфакс06:07

В Кремле прокомментировали задержание Фургала

RT на русском06:13

В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала

РИА Новости06:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 09:01, Ашберн
Политика

В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму

Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
РБК 08:28
11
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
1
Общество

В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим

Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
5
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
3,5K
Происшествия

Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула

Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
27
Общество

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился открыть международное авиасообщение, оно пройдет в два это этапа, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на протокол заседания от 6 июля, который есть в распоряжении агенства.
Газета.Ru 05:04
157
Армия и оружие

Российский ЗРК С-500 на 20 лет опережает западные технологии

Как отмечают авторы Focus, на сегодняшний день российские технологии опережают западные на 15-20 лет.
Госновости 08:22
2
Общество

У троих жителей Пермского края в Севастополе выявили коронавирус

9 июля в Севастополе у троих жителей Пермского края выявили коронавирусную инфекцию.
Рифей-Пермь 07:57
15
Шоу-бизнес

Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания

Тимати и Артем Юнусовы открыли Chicken Mafia. Фото: Instagram @timatiofficial Как известно, у Тимати есть сеть ресторанов Black Star Burger.
HotGeo 05:25
7
Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
Происшествия

Опубликована информация об имуществе Фургала

Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
2
Армия и оружие

«Южмаш» и «Южное» показали испытания ракетного двигателя

Piter.tv 08:31
Происшествия

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
129
Происшествия

Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы

После прорыва дамбы на реке Городянка в подмосковном городе Рузе спасатели эвакуировали 52 человека, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа Руза.
РБК 01:19
545
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
348
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

BFM.ru 08:15
3,1K
Интернет

В Tinder добавили функцию видеозвонков

В сервисе для онлайн-знакомств Tinder появилась новая функция, которая получила название Face to Face, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 06:39
Происшествия

В Астрахани задержаны «старейшины» «Свидетелей Иеговы»

В Астрахани четырех человек задержали по подозрению в организации местной общины "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России как экстремистская организация).
Интерфакс 08:39
Общество

Кинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа

Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 июля.
Ведомости 06:50
7
Футбол

«Ростов» объявил о переходе футболиста сборной Японии

РБК 04:02
Политика

Украинских солдат бросили бороться с лужами перед приездом Зеленского

РЕН ТВ 05:52
Футбол

Орлов отреагировал на высказывание Уткина про «Зенит»

Известный российский спортивный журналист Геннадий Орлов дал комментарий недавним словам блогера Василий Уткина относительно победы "Зенита".
CT news 08:51
1
Экономика

Число заявок на пособие по безработице в США стабилизировалось

Число первичных заявок на пособие по безработице в США стабилизировалось на достаточно высоком уровне, и это означает, что американцы продолжают терять работу, несмотря на общее оздоровление рынка труда.
ПРАЙМ 07:45
Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
59
Политика

Зеленский обвинил високосный год в экономических проблемах в стране

Экономические проблемы на Украине связаны с тяжёлым високосным годом, считает президент страны Владимир Зеленский.
Life.ru 06:22
1
Шоу-бизнес

Муж развелся с Татьяной Абрамовой из-за страшного диагноза у сына

Московский Комсомолец 08:43
Экономика

Состояние главы Amazon Безоса превысило рекордные $180 млрд

Состояние самого богатого человека в мире, главы Amazon Джеффа Безоса, превысило $180 млрд.
Газета.Ru 02:24
2
Наука

Биологи создадут единый атлас всех живых существ на Земле

Биологи собираются создать единый таксономический атлас для всех живых существ на Земле.
Mockva.ru вчера в 21:51
7
Происшествия

Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
6
Происшествия

В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток

Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
Российская газета 07:35
36
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея ФургалаБольше новостей по теме
Главное