Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств. Ключевые заявления – в материале РИА Новости.

Политика Медведев охарактеризовал отношения с Путиным Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным товарищескими и добрыми, пишет "Комсомольская правда". 162

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Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 432

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Происшествия Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.

Авто «Автоваз» устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada Крупнейший российский производитель машин — концерн "Автоваз" готовит сервисную кампанию, в которой устранят давно известную неисправность 16-клапанных двигателей модельного ряда Lada. 137

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Гаджеты Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро В продаже Xiaomi Mi Smart Band 5 появится уже в нынешнем месяце. Ожидается, что стоимость браслета составит примерно 40 евро.

Происшествия Представитель хабаровского губернатора назвала его задержание абсурдом Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали настолько быстро, что он даже не успел назначить исполняющего обязанности главы региона.

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