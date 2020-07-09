Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала

Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств. Ключевые заявления – в материале РИА Новости.
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с чего всё началось

Путин может принять решение об увольнении Фургала на основе материалов следствия

Президент России Владимир Путин может принять решение об увольнении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на основе материалов, которые ему будут предоставлены следственными органами, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС06:03

Подробнее о событии

В Кремле ответили на сообщения об отставке Фургала из-за утраты доверия

РБК06:11

Песков назвал Фургала действующим губернатором Хабаровского края

Хабаровский край сегодня07:15

В Кремле прокомментировали задержание Фургала

RT на русском06:13

Дмитрий Песков - о задержании Сергея Фургала: Решение о его отставке с поста губернатора Хабаровского края еще не принято

Комсомольская правда09:10

Песков допустил возможность отставки Фургала на основании материалов следствия

Интерфакс06:07

Путин может принять решение об увольнении Фургала на основе материалов следствия

ТАСС06:03

В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала

РИА Новости06:24
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Происшествия

В Чечне лжекосметолог вкачивала женщинам вазелин вместо имплантатов

Лжекосметолог из Чечни вместо имплантов вводила женщинам вазелин. В результате пострадавшим ампутировали грудь.
Территория новостей 10:19
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Происшествия

Полиция не подтверждает смерть мэра Сеула Пак Вон Суна

Газета.Ru 09:07
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Общество

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
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Общество

PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля

Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля.
Известия 10:11
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Политика

Путин назвал основы российской госполитики

В основе российской государственной политики лежит создание возможностей для честного труда, образования и сохранения здоровья граждан, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:55
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
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Футбол

Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ

Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Происшествия

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
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Политика

Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда

Переговоры с Киевом по разрешению ситуации на юго-востоке Украины напоминают театр абсурда, заявил в интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Rambler News Service 07:09
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Гаджеты

Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством

Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Газета.Ru 07:43
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Политика

Аксенов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена

Обнародованный разговор якобы бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко о диверсии в Крыму подтверждает, что терроризм стал частью государственной политики Киева вне зависимости от того, кто находится у власти, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 08:59
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

BFM.ru 08:15
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Политика

Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).
RT на русском 10:18
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Происшествия

В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
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Экономика

Госдума ограничивает стоимость кредитов в России

Устанавливается запрет на включение в договор потребительского кредита (займа) условий, предусматривающих наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей по договору), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.
REGNUM 06:17
Происшествия

Верзилову назначили психиатрическую экспертизу

Как пояснил адвокат Леонид Соловьев, экспертизу назначили на допросе в СКР в связи с тем, что Верзилов был в коме после отравления в 2018 году.
BFM.ru 09:47
6
Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
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Путешествия

Отдых в Крыму оказался в разы дороже роскошных отелей в Европе

Отдых в Крыму во время пандемии оказался в разы дороже курортов Европы и ОАЭ.
Lenta.ru 10:06
8
Экономика

Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд

Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
2
Игры

В Twitter обнаружили официальный аккаунт Crash Bandicoot: On the Run

В Twitter обнаружили официальный аккаунт игры Crash Bandicoot: On the Run.
Игромания.ру вчера в 03:08
Общество

В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения

С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
59
Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
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Космос

Ученые зафиксировали загадочные круглые объекты в космосе

Сообщается, что в конце 2019 года радиотелескопы зафиксировали три странных круговых объекта.
Москва 24 07:50
Шоу-бизнес

Канье Уэст хочет стать президентом США из-за психического расстройства

Как известно, Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты Соединенных Штатов.
Киноафиша России 09:17
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Баскетбол

ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Шенгелией

Москва, 9 июля 2020, 14:32 — REGNUM Московский ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Торнике Шенгелией.
REGNUM 07:32
Общество

В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски

Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ 06:03
1,3K
Армия и оружие

Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru 09:11
4
Экономика

Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом

Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом.
Lenta.ru 09:09
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Здоровье

В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России

Россия сможет избежать второй волны коронавируса, если будет учитывать опыт стран, где она уже началась.
Деловое.ТВ 02:45
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Задержание губернатора Хабаровского края Сергея ФургалаБольше новостей по теме
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