Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств. Ключевые заявления – в материале РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить129
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин может принять решение об увольнении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на основе материалов, которые ему будут предоставлены следственными органами, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.ТАСС06:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Происшествия
В Чечне лжекосметолог вкачивала женщинам вазелин вместо имплантатов
Лжекосметолог из Чечни вместо имплантов вводила женщинам вазелин. В результате пострадавшим ампутировали грудь.
Территория новостей 10:19
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
Общество
PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля
Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля.
Известия 10:11
Политика
Путин назвал основы российской госполитики
В основе российской государственной политики лежит создание возможностей для честного труда, образования и сохранения здоровья граждан, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:55
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Футбол
Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ
Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Политика
Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда
Переговоры с Киевом по разрешению ситуации на юго-востоке Украины напоминают театр абсурда, заявил в интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Rambler News Service 07:09
Гаджеты
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Газета.Ru 07:43
Политика
Аксенов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Обнародованный разговор якобы бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко о диверсии в Крыму подтверждает, что терроризм стал частью государственной политики Киева вне зависимости от того, кто находится у власти, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 08:59
Политика
Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).
RT на русском 10:18
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Происшествия
В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
Экономика
Госдума ограничивает стоимость кредитов в России
Устанавливается запрет на включение в договор потребительского кредита (займа) условий, предусматривающих наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей по договору), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.
REGNUM 06:17
Происшествия
Верзилову назначили психиатрическую экспертизу
Как пояснил адвокат Леонид Соловьев, экспертизу назначили на допросе в СКР в связи с тем, что Верзилов был в коме после отравления в 2018 году.
BFM.ru 09:47
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Путешествия
Отдых в Крыму оказался в разы дороже роскошных отелей в Европе
Отдых в Крыму во время пандемии оказался в разы дороже курортов Европы и ОАЭ.
Lenta.ru 10:06
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Игры
В Twitter обнаружили официальный аккаунт Crash Bandicoot: On the Run
В Twitter обнаружили официальный аккаунт игры Crash Bandicoot: On the Run.
Игромания.ру вчера в 03:08
Общество
В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения
С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
Космос
Ученые зафиксировали загадочные круглые объекты в космосе
Сообщается, что в конце 2019 года радиотелескопы зафиксировали три странных круговых объекта.
Москва 24 07:50
Шоу-бизнес
Канье Уэст хочет стать президентом США из-за психического расстройства
Как известно, Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты Соединенных Штатов.
Киноафиша России 09:17
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Шенгелией
Москва, 9 июля 2020, 14:32 — REGNUM Московский ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Торнике Шенгелией.
REGNUM 07:32
Общество
В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски
Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ 06:03
Армия и оружие
Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru 09:11
Экономика
Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом
Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом.
Lenta.ru 09:09
Здоровье
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
Россия сможет избежать второй волны коронавируса, если будет учитывать опыт стран, где она уже началась.
Деловое.ТВ 02:45