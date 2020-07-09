Президент России Владимир Путин может принять решение об увольнении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на основе материалов, которые ему будут предоставлены следственными органами, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств. Ключевые заявления – в материале РИА Новости.

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