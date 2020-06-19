Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и соперника действующего лидера Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 19 июня.
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В Кремле прокомментировали задержание претендента на пост президента Белоруссии Бабарико

Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
ТАСС05:31

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Песков отреагировал на «кукловодов» Лукашенко

Вести.Ru05:58

Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии

Московский Комсомолец05:49

Песков прокомментировал задержание Бабарико

РИА Новости05:48

Песков назвал задержание Бабарико внутренним делом Белоруссии

Газета.Ru05:36

Песков заявил об отсутствии у Кремля кандидатов на выборах в Белоруссии

РБК05:33

В Кремле прокомментировали задержание претендента на пост президента Белоруссии Бабарико

ТАСС05:31

В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

RT на русском05:45
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:53, Ашберн
Общество

С 19 июня изменится расчет больничных и пособий

19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 17 июня в 00:47
7
Наука

Генетически модифицированные козы дали противораковое молоко

ToDay News Ufa 01:37
37
Общество

Волна протестов в США не привела к вспышке коронавируса

По данным The Wall Streer Journal, волна уличных протестов не привела к вспышке заболеваемости.
Общественная служба новостей вчера в 20:27
10
Политика

Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
688
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor вчера в 02:14
22
Кино

Появился тизер режиссерской версии «Лиги Справедливости» Зака Снайдера

Режиссер Зак Снайдер опубликовал в Twitter короткий тизер своей версии "Лиги справедливости", которая выйдет на сервисе HBO Max в 2021 году.
Газета.Ru 05:50
4
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
664
Политика

Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
РЕН ТВ вчера в 08:33
37
Шоу-бизнес

Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд

Публикации гласили, что Маск закрутил роман с актрисой Эмбер Херд еще во времена ее недолгого брака с Джонни Деппом.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
25
Политика

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Газета.Ru 07:05
15
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%

В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября.
Коммерсантъ 06:30
419
Общество

«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры

Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д.
Интерфакс 06:01
72
Политика

Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске

RT на русском 07:40
18
Общество

Солнечное затмение 21 июня увидят жители Земли

Россияне и жители других стран 21 июня увидят затмение Солнца. В этом месяце случится сразу несколько астрономических явлений.
Народные новости 05:52
4
Армия и оружие

Минобороны РФ заинтересовано в создании морской версии ЗРК «Тор»

«ЗРК семейства «Тор» показали свою высокую эффективность в Сирии и на сегодняшний день Минобороны заинтересовано в создании на его базе морской версии комплекса», – сказал Криворучко.
ТК Звезда 07:38
Футбол

Орлов: «Ростов» сам себя подставил, пусть их врач повинится и все расскажет

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о вспышке коронавируса в «Ростове», в котором заразились шесть игроков.
Metaratings 06:40
Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом»

Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ 17 июня в 12:35
Экономика

Суд взыскал с экс-сенатора Малкина налог в за шале в Куршевеле

Французский суд взыскал с бывшего члена Совета Федерации Виталия Малкина налог в размере 1,7 миллиона долларов за шале на горнолыжном курорте Куршевель стоимостью 35 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg.
РИА Новости 05:34
1
Общество

Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года

По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
2
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Авто

Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»

Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
1
Здоровье

На Украине зафиксирован рекорд по числу заражений коронавирусом

За последние сутки на Украине установлен рекорд по статистике заражений коронавирусом. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Lenta.ru 02:58
Шоу-бизнес

Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках

Взгляд.ру 17 июня в 13:44
77
Наука

Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера

Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
25
Политика

ЕС призвал Минск немедленно освободить Бабарико и его сына

Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына и обеспечить реальные конкурентные условия в предвыборной кампании.
ТАСС 07:19
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
181
Политика

Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня.
Национальная служба новостей вчера в 04:42
10K
Общество

Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, скончавшийся от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
РИА Новости 03:49
16
Общество

В Свердловской области начнут бесплатно тестировать на коронавирус

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начнет бесплатно тестировать горожан на антитела к коронавирусу.
АиФ Урал 17 июня в 07:35
37
Армия и оружие

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 17 июня в 05:58
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