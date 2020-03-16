Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.

В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

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