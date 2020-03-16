Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
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Эксперт: закрытие границы с Белоруссией повысит безопасность и россиян, и белорусов

ТАСС08:20

В Кремле оценили слова Лукашенко после закрытия границы РФ с Белоруссией

Газета.Ru06:25

Кремль ответил на критику Лукашенко после закрытия границы с Белоруссией

Lenta.ru06:36

В Кремле прокомментировали закрытие границы с Белоруссией

Взгляд.ру06:32

В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

RT на русском06:29

В Кремле надеются на понимание Минска по вопросу закрытия границы

РЕН ТВ06:28

Кремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией

РБК07:55
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Экономика

«Траст» требует банкротства бывшей компании Гордеева «Эквилибриум»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Траст" о банкротстве компании "Эквилибриум" (прежнее название – "Хорус финанс"), принадлежавшей владельцу крупнейшего российского девелопера жилья ПИК Сергею Гордееву, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 06:12
Общество

238 петербуржцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Петербурге вдвое выросло число пациентов, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Neva.Today 08:18
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть отложено

На 22 апреля в России запланировано всенародное голосование о внесении изменений в Конституцию страны.
Pravda.Ru 05:49
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
RT на русском 13 марта в 12:37
Политика

В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:36
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

RT на русском 06:31
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Экономика

Мишустин поручил Белоусову проверить работу институтов развития

Глава правительства России Михаил Мишустин дал своему первому заместителю Андрею Белоусову поручение проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год.
РБК 07:59
Политика

Парламент Украины продолжит работу, несмотря на карантин

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент на период карантина в стране из-за коронавируса не закрывается, депутаты продолжат работать до 3 апреля в комитетах.
РИА Новости 05:29
Общество

В Москве расширили меры по самоизоляции из-за коронавируса

Новая ограничительная мера введена на территории Москвы с целью остановить распространение коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:03
Единоборства

Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Матч ТВ 04:02
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Общество

Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса

Правительство России в качестве одной из мер против распространения коронавируса рассматривает возможность продлить весенние каникулы в школах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на перечень мер по итогам совещания кабмина.
Газета.Ru 07:20
Гаджеты

Стриминговый музыкальный сервис Huawei Music выходит на европейский рынок

Запуск собственного музыкального сервиса в европейском регионе делает Huawei ещё более независимой от сторонних разработчиков.
3DNews 00:19
Политика

Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
RT на русском 06:51
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда 07:59
Общество

«Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
ПРАЙМ 07:41
Кино

Режиссер «Стражей Галактики» предложил 10 фильмов на карантин

Накануне Джеймс Ганн поделился в своем Twitter списком картин, которые, по его мнению, стоит посмотреть дома во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Moi-portal.ru 02:00
Здоровье

Подписан указ о противодействии коронавирусу в Красноярском крае

Красноярск, 16 марта 2020, 14:45 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о противодействии распространению новой коронавирусной инфекции в регионе.
REGNUM 07:45
Происшествия

В Липецкой области мать троих детей убила новорожденную дочь

Как стало известно EVO-RUS.COM, мать троих детей родила в очередной раз в домашних условиях дочь и, закутав ребенка в грязные тряпки, положили ее под кровать, чтобы избавится от ненужного ребенка.
Evo-rus.com 07:03
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Биатлон

Чемпионат России по биатлону перенесен на ноябрь

Чемпионат России по биатлону 2020 года пройдет в ноябре и декабре.
ProstoProSport 07:28
Гаджеты

Представлен игровой ПК Asus ROG Strix GA35-G35DX на базе AMD Ryzen

OAnews 07:27
Космос

Астронавты МКС съели первый выращенный в космосе салат

Астронавты, работающие на МКС, съели первый выращенный в космосе салат-латук.
Актуальные Новости вчера в 04:03
Культура

85 лет назад родился Сергей Юрский

16 марта 1935 года в Ленинграде родился актёр и режиссёр театра и кино Сергей Юрский.
RT на русском 02:00
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Газета.Ru 03:50
Происшествия

На Урале полиция нашла туристку, уклонившуюся от карантина

В городе Миасс Челябинской области полиция разыскала вернувшуюся из Италии туристку, которая уклонялась от прохождения карантина, проигнорировав предписания медиков и постановление суда.
Российская газета 07:40
Общество

Суд Москвы признал законным штраф Twitter в размере 4 млн рублей

Таганский суд Москвы признал законным решение о назначении административного штрафа в размере 4 млн рублей компании Twitter Inc. за нарушение российского законодательства в области персональных данных.
Известия 06:27
Футбол

Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в феврале

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в феврале.
Евро-футбол.ру 07:38
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