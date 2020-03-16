Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
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Кремль ответил на критику Лукашенко после закрытия границы с Белоруссией

Lenta.ru06:36

Эксперт: закрытие границы с Белоруссией повысит безопасность и россиян, и белорусов

ТАСС08:20

Кремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией

РБК07:55

В Кремле прокомментировали закрытие границы с Белоруссией

РИА Новости08:39

В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

RT на русском06:29

В Кремле надеются на понимание Минска по вопросу закрытия границы

РЕН ТВ06:28

В Кремле оценили слова Лукашенко после закрытия границы РФ с Белоруссией

Газета.Ru06:25
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
Шоу-бизнес

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

StarHit.ru вчера в 18:00
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Музыка

Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии

News.ru вчера в 20:55
Фигурное катание

Коган: шоу фигуристов "Россия, вперед!" в Москве отменено из-за коронавируса

Шоу сборной России по фигурному катанию "Россия, вперед!" в Москве отменено из-за ограничительных мер по профилактике распространения коронавируса.
ТАСС Спорт 10:56
Общество

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Шоу-бизнес

Джиган опубликовал трогательное видео воссоединения с семьей

Рэп-исполнитель Джиган опубликовал трогательное видео, на котором запечатлена прогулка рэпера с его недавно родившимся сыном Давидом.
Слово и Дело 10:05
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander

Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Новые автомобили 14 марта в 23:18
Общество

Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса

С 21 марта и вплоть до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.
РБК 10:20
Политика

Конституционный суд заявил о сохранении светского характера России

В КС напомнили, что Россия, согласно ст. 14 Конституции, является светским государством, где, по ст. 28, каждому гарантируется свобода совести.
Известия 10:59
Футбол

Футбольный клуб «Тамбов» сыграет на выезде с «Крыльями Советов»

Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги начнут в 19:30.
ГТРК Тамбов 00:42
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
РБК вчера в 15:31
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Газета.Ru вчера в 10:15
Здоровье

В Иране считают, что пик эпидемии позади

Иран преодолел пик эпидемии коронавируса, но меры по борьбе с ним необходимо продолжать, заявил иранский президент Хасан Рухани, 16 марта сообщает агентство Mehr.
Красная весна 09:14
Энергетика

Прибыль Saudi Aramco упала в 2019 году на $22,9 миллиарда

Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 году на $22,9 миллиарда до $88,2 миллиарда против $111,1 миллиарда в 2018 году.
Вести.Ru 03:27
Общество

Собянин ввел новые ограничения для защиты от коронавируса

Lenta.ru 10:36
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
BFM.ru 08:50
Футбол

Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России

Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 10:33
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Финансы

Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:34
Экономика

Эксперт: Валютный рынок полностью восстановится через 6-18 месяцев

Специалист считает реакцию российских властей «сдержанной»: Министерство финансов прекратило закупку средств в резервы, Центробанк принял решение об упреждающей продаже валюты.
RuNews24.ru вчера в 11:12
Общество

В Екатеринбурге снесут 8 домов ради трамвайной ветки до Верхней Пышмы

В Екатеринбурге снесут 8 домов ради трамвайной ветки до Верхней Пышмы Работы по демонтажу зданий находятся в завершающей стадии.
Екатеринбург-ТВ 05:56
Музыка

В России появится платформа для онлайн-концертов

Российское агентство Doing Great Agency запустит сервис для просмотра концертов онлайн.
News.ru 11:14
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Газета.Ru 11:13
Киберспорт

Коэффициент на отмену The International 2020 опустился с 50 до 1.15

В начале марта букмекерская компания «БалтБет» открыла линию ставок на отмену The International 2020 по Dota 2. На тот момент коэффициент составлял 50, а со временем снизился до 1.15.
CyberSport.ru 06:48
Шоу-бизнес

Ирина Шейк пригласила на свидание Брэдли Купера

Недавно посетители ресторана при фотостудии Pier59 Studios в Нью-Йорке, где снималась Ирина, стали изумленными свидетелями совместного появления Ирины Шейк с ее бывшим бойфрендом и отцом единственной дочки Леи — 45-летним Брэдли Купером.
7Дней.ру 07:30
Общество

Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро

Власти Франции оштрафовали американскую Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства торговой сетью компании.
Интерфакс 06:11
Общество

В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в РФ

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в нескольких российских регионах.
Московский Комсомолец в Марий Эл 06:03
Армия и оружие

The Drive объяснило создание российского буя «Бурак-М»

Известия 04:53
Политика

Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают

Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.
REGNUM 10:47
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