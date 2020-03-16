Коронавирус
RT на русскомВ Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
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Шоу-бизнес
«Девушка Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Музыка
Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии
Фигурное катание
Коган: шоу фигуристов "Россия, вперед!" в Москве отменено из-за коронавируса
Шоу сборной России по фигурному катанию "Россия, вперед!" в Москве отменено из-за ограничительных мер по профилактике распространения коронавируса.
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Шоу-бизнес
Джиган опубликовал трогательное видео воссоединения с семьей
Рэп-исполнитель Джиган опубликовал трогательное видео, на котором запечатлена прогулка рэпера с его недавно родившимся сыном Давидом.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Общество
Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса
С 21 марта и вплоть до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.
Политика
Конституционный суд заявил о сохранении светского характера России
В КС напомнили, что Россия, согласно ст. 14 Конституции, является светским государством, где, по ст. 28, каждому гарантируется свобода совести.
Футбол
Футбольный клуб «Тамбов» сыграет на выезде с «Крыльями Советов»
Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги начнут в 19:30.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием
Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Здоровье
В Иране считают, что пик эпидемии позади
Иран преодолел пик эпидемии коронавируса, но меры по борьбе с ним необходимо продолжать, заявил иранский президент Хасан Рухани, 16 марта сообщает агентство Mehr.
Энергетика
Прибыль Saudi Aramco упала в 2019 году на $22,9 миллиарда
Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 году на $22,9 миллиарда до $88,2 миллиарда против $111,1 миллиарда в 2018 году.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93
На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Футбол
Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Политика
Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Финансы
Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%
Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Эксперт: Валютный рынок полностью восстановится через 6-18 месяцев
Специалист считает реакцию российских властей «сдержанной»: Министерство финансов прекратило закупку средств в резервы, Центробанк принял решение об упреждающей продаже валюты.
Общество
В Екатеринбурге снесут 8 домов ради трамвайной ветки до Верхней Пышмы
В Екатеринбурге снесут 8 домов ради трамвайной ветки до Верхней Пышмы Работы по демонтажу зданий находятся в завершающей стадии.
Музыка
В России появится платформа для онлайн-концертов
Российское агентство Doing Great Agency запустит сервис для просмотра концертов онлайн.
Киберспорт
Коэффициент на отмену The International 2020 опустился с 50 до 1.15
В начале марта букмекерская компания «БалтБет» открыла линию ставок на отмену The International 2020 по Dota 2. На тот момент коэффициент составлял 50, а со временем снизился до 1.15.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк пригласила на свидание Брэдли Купера
Недавно посетители ресторана при фотостудии Pier59 Studios в Нью-Йорке, где снималась Ирина, стали изумленными свидетелями совместного появления Ирины Шейк с ее бывшим бойфрендом и отцом единственной дочки Леи — 45-летним Брэдли Купером.
Общество
Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро
Власти Франции оштрафовали американскую Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства торговой сетью компании.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в РФ
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в нескольких российских регионах.
Политика
Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают
Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.