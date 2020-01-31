Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
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с чего всё началось

Песков считает покупку Белоруссией нефти у Норвегии вопросом коммерческой выгоды

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил закупку нефти Белоруссией у Норвегии экономической целесообразностью.
ТАСС04:50

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В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

РИА Новости10:07

Песков считает покупку Белоруссией нефти у Норвегии вопросом коммерческой выгоды

ТАСС04:50

Песков объяснил покупку Белоруссией норвежской нефти экономической выгодой

Коммерсантъ05:43

Закупка Белоруссией нефти у Норвегии является вопросом экономической целесообразности – Песков

Эхо Москвы05:09

Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Московский Комсомолец05:03

В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

RT на русском04:54

Песков объяснил покупку Минском норвежской нефти

REGNUM05:46
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:22, Ашберн
Общество

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
РБК 15:09
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ 16:43
Происшествия

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Российская газета 04:57
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости 16:59
Армия и оружие

Минобороны: сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Газета.Ru 14:33
Общество

Украинцы возмутились постом американской телеведущей о гопаке

Посольство Украины в США указало на ошибку в публикации популярной американской телеведущей Эллен Дедженерес.
Взгляд.ру вчера в 08:39
Общество

Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО

В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отмечают, что заявляя о получении визы на пять лет, нужно учесть следующие моменты - за последние три года должна быть минимум одна виза на два года, виза должна быть использована верно, то есть, основная страна поездок по визе была Финляндия.
Российская газета 05:48
Гаджеты

NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD

Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Ferra 11:58
Политика

Великобритания вышла из Евросоюза

Изначально выход Великобритании из Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года, однако парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения с Брюсселем.
Lenta.ru 18:00
Армия и оружие

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 заметили у границ Канады

«В пятницу, 31 января 2020 года, НОРАД идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в канадскую опознавательную зону ПВО», – приводит сообщение Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки ТАСС.
Взгляд.ру 18:06
Происшествия

В поселке Ленобласти загорелось здание больницы

Петербургский дневник 16:15
Футбол

Юрий Семин — Карпину: «Ты что очки-то надел?»

Спорт-Экспресс 16:26
Игры

Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

Ридус вчера в 08:24
Футбол

Криштиану Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Инстаграм

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду установил новый рекордный рубеж в социальных сетях - 200 млн подписчиков в Инстаграм.
Prognozist 29 января в 11:24
Общество

Первый случай коронавируса подтвержден в Испании

В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.
Московский Комсомолец 18:12
Наука

В человеческой крови обнаружены дышащие митохондрии

Биологи из Франции обнаружили в плазме человека молекулы митохондрий ДНК в частицах величиной сравнимой с целой митохондрией.
ToDay News Ufa 29 января в 04:44
Футбол

В Европе закрывается зимнее трансферное окно

Комличенко забивал, как Пеле и Холан, в чешской «Младе-Болеслав», а лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии был новичок ЦСКА Илья Шкурин.
BFM.ru 03:29
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Здоровье

Роспотребнадзор призвал ограничить участие в массовых мероприятиях

Россиянам рекомендуется ограничить участие в массовых мероприятиях, чтобы минимизировать риск заражения гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 10:06
Кино

В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel

На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Игромания.ру 07:23
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
Транспорт

В московском метро подорожал проезд

Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).
Lenta.ru 16:40
Происшествия

Рабочий пытался зацепиться за люльку: как рухнул СКК «Петербургский»

ЧП в Петербурге: обрушились конструкции спортивно-концертного комплекса (СКК). Там находились рабочие, которые готовили здание к сносу.
Вести.Ru 13:09
Общество

СК объявил Бориса Минца в международный розыск

Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
РБК вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»

Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Суть событий 01:08
Футбол

Спартаковец Ребров поведал о шутках над Ещенко

Газета.Ru 17:56
Хоккей

Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ

Российская газета 29 января в 22:42
Футбол

Салемакерс, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Милан»

Спорт-Экспресс 14:50
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия вчера в 13:08
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

iReactor 00:09
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