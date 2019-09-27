Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали запрет курения на балконах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов. По его словам, в Кремле поддерживают любые меры, которые помогают спасти жизни.
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В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах

RT на русском05:51

Кремль назвал цель введения запрета на курение на балконах

РБК06:36

Кремль поддержал запрет курения на балконах

Ведомости06:03

В Кремле поддержали запрет курения на балконах

Дождь06:37

В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах

РИА Новости05:33

Песков рассказал об отношении Владимира Путина к курению

Российская газета06:26

Песков рассказал, как Путин относится к курильщикам

ТАСС05:55
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На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
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Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете

Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Политика

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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, связанное с отменой судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
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Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге

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На авиабазе Хмеймим за два года сбили более 100 дронов боевиков

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Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева стала новым мэром Тулы

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Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар

В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
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Украина не договорилась с МВФ о новом кредите

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Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба

Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
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Новое исследование ученых показало, что в течение 2−3 млн лет Венера могла оставаться пригодной для жизни.
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Японские авиакомпании начали указывать места в самолетах, которые займут пассажиры с детьми, сообщает Japan Times.
Ведомости 07:44
Политика

Комиссия Думы проверит материалы Meduza, «Радио Свобода» и Би-би-си

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы Meduza, Русской службы BBC (Би-би-си), "Радио Свобода" и ряда других медиаресурсов на предмет нарушения российского законодательства.
ТАСС 07:04
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Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

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Гахария прокомментировал встречу глав МИД Грузии и России

"Надеюсь, что недавняя встреча поможет урегулировать сложнейшую проблему между Грузией и Россией".
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В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
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Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа

Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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Оксана Акиньшина показала спектакль с элементами эротики

Российская актриса кино и театра Оксана Акиньшина решила поделиться со своими подписчиками в социальной сети Instagram довольно неоднозначным видеороликом.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.
RT на русском 01:59
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