Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве

В Кремле надеются, что мэрия Москвы извлечет выводы из затруднений, возникших в среду из-за пропусков, и это не повторится: сейчас ситуация нормализовалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве

RT на русском07:11

Кремль попросил мэрию Москвы сделать выводы из-за пробок в метро

Московский Комсомолец06:57

Кремль уверен, что власти Москвы вынесут урок из ситуации с пропусками

Вечерняя Москва06:46

В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве

РИА Новости06:50

Кремль уверен, что власти Москвы сделают выводы после проблем с проверкой пропусков

ТАСС06:46

Кремль предложил мэрии Москвы и МВД «вынести уроки» после ввода пропусков

РБК06:46

Кремль назвал проблему с пропусками в Москве уроком для мэрии

Lenta.ru06:53
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Авто

АвтоВАЗ сменил название компании «GM-АвтоВАЗ»

Автоновости дня 04:39
8
Экономика

Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства

Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
Российская газета 06:27
57
Происшествия

Задержан высокопоставленный алтайский чиновник

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы это далеко не первый случай, когда фигурантами по коррупционным уголовным делам становились высокопоставленные алтайские чиновники.
REGNUM 07:00
1
Кино

Хаматова пожаловалась на травлю из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

44-летняя российская актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в неоднозначно встреченном сериале канала "Россия 1" "Зулейха открывает глаза", пожаловалась на массированную травлю.
Российская газета 06:31
296
Происшествия

В Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка

ТАСС 05:12
48
Технологии

Учёные нашли место, где живут люди с иммунитетом к коронавирусу

В Германии учёные нашли область на границе с Нидерландами, где у людей высокий уровень сформированного иммунитета к коронавирусу нового типа.
News.ru 03:39
26
Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
410
Политика

Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
2
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
1K
Политика

Ветераны попросили Путина перенести парад Победы в Москве

Сразу три российские организации, объединяющие ветеранов войн, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:36
2,3K
Общество

Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
РБК 00:49
1K
Общество

Владимир Соловьев отказался от баттла с Василием Уткиным

Бывший спортивный комментатор Василий Уткин вызвал на баттл телеведущего Владимира Соловьева. Ролик он опубликовал на ютьюбе.
Афиша Daily вчера в 07:15
1,1K
Общество

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
1,1K
Армия и оружие

В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя

Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
136
Происшествия

Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
8
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
41
Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
23
Происшествия

В Самарской области мужчину обвиняют в разбойном нападении на магазин

По версии следствия, в Самаре осенью прошлого года обвиняемый житель Алексеевского района 1976 года рождения, угрожая холодным оружием, совершил разбойное нападение на магазин.
REGNUM 04:07
Общество

В Башкирии закрываются на карантин социальные учреждения

Глава республики Радий Хабиров объявил о закрытии на карантин всех социальных учреждений.
Общественная электронная газета 06:19
Армия и оружие

Мединский посетовал на мифы о «кровожадной» Красной Армии

Берлинская операция Красной Армии крайне мифологизирована на Западе, бытует мнение о том, что "русские завалили немецкие позиции трупами", заявил РИА Новости в четверг помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
РИА Новости 05:56
2
Футбол

Акинфеев раскритиковал людей, нарушающих карантин

Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев призвал россиян оставаться дома и не нарушать режим карантина.
РИА Новости 07:00
3
Общество

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция

Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
Вести.Ru 07:06
43
Политика

Песков прокомментировал высказывания Кадырова по «Новой газете»

В Кремле ознакомились с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу "Новой газеты", считают их весьма эмоциональными, но на эмоциях сейчас все, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:01
23
Происшествия

В Кирове умерли две женщины с коронавирусом

В Кирове в инфекционной клинической больнице скончались две пожилых пациентки с коронавирусом. Об этом сообщило правительство региона.
Российская газета 04:34
13
Транспорт

Власти Москвы разъяснили условия поездок на дачу и к родственникам

Власти Москвы ответили на распространенные вопросы о необходимости оформления цифрового пропуска при поездке на дачу и к родственникам.
Взгляд.ру 04:31
Здоровье

В Оренбурге на карантин закрывается еще одна больница

В Оренбурге на карантин закрывается больница имени Пирогова.
Московский Комсомолец 06:00
Кино

Кинокритики выбрали лучший фильм для просмотра дома

Лучшим фильмом для домашнего просмотра по версии премии Home Media Awards стала картина режиссера Квентина Тарантино Однажды в Голливуде.
iReactor вчера в 23:38
18
Политика

Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию.
РБК 06:57
13
Экономика

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
129
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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