В Кремле надеются, что мэрия Москвы извлечет выводы из затруднений, возникших в среду из-за пропусков, и это не повторится: сейчас ситуация нормализовалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве

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