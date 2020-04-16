Общество
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве
В Кремле надеются, что мэрия Москвы извлечет выводы из затруднений, возникших в среду из-за пропусков, и это не повторится: сейчас ситуация нормализовалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Авто
АвтоВАЗ сменил название компании «GM-АвтоВАЗ»
Автоновости дня 04:39
Экономика
Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства
Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
Российская газета 06:27
Происшествия
Задержан высокопоставленный алтайский чиновник
Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы это далеко не первый случай, когда фигурантами по коррупционным уголовным делам становились высокопоставленные алтайские чиновники.
REGNUM 07:00
Кино
Хаматова пожаловалась на травлю из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
44-летняя российская актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в неоднозначно встреченном сериале канала "Россия 1" "Зулейха открывает глаза", пожаловалась на массированную травлю.
Российская газета 06:31
Технологии
Учёные нашли место, где живут люди с иммунитетом к коронавирусу
В Германии учёные нашли область на границе с Нидерландами, где у людей высокий уровень сформированного иммунитета к коронавирусу нового типа.
News.ru 03:39
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Политика
Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Политика
Ветераны попросили Путина перенести парад Победы в Москве
Сразу три российские организации, объединяющие ветеранов войн, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:36
Общество
Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя
Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
РБК 00:49
Общество
Владимир Соловьев отказался от баттла с Василием Уткиным
Бывший спортивный комментатор Василий Уткин вызвал на баттл телеведущего Владимира Соловьева. Ролик он опубликовал на ютьюбе.
Афиша Daily вчера в 07:15
Общество
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
Армия и оружие
В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя
Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
Происшествия
Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Происшествия
В Самарской области мужчину обвиняют в разбойном нападении на магазин
По версии следствия, в Самаре осенью прошлого года обвиняемый житель Алексеевского района 1976 года рождения, угрожая холодным оружием, совершил разбойное нападение на магазин.
REGNUM 04:07
Общество
В Башкирии закрываются на карантин социальные учреждения
Глава республики Радий Хабиров объявил о закрытии на карантин всех социальных учреждений.
Общественная электронная газета 06:19
Армия и оружие
Мединский посетовал на мифы о «кровожадной» Красной Армии
Берлинская операция Красной Армии крайне мифологизирована на Западе, бытует мнение о том, что "русские завалили немецкие позиции трупами", заявил РИА Новости в четверг помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
РИА Новости 05:56
Футбол
Акинфеев раскритиковал людей, нарушающих карантин
Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев призвал россиян оставаться дома и не нарушать режим карантина.
РИА Новости 07:00
Общество
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция
Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
Вести.Ru 07:06
Политика
Песков прокомментировал высказывания Кадырова по «Новой газете»
В Кремле ознакомились с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу "Новой газеты", считают их весьма эмоциональными, но на эмоциях сейчас все, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:01
Происшествия
В Кирове умерли две женщины с коронавирусом
В Кирове в инфекционной клинической больнице скончались две пожилых пациентки с коронавирусом. Об этом сообщило правительство региона.
Российская газета 04:34
Транспорт
Власти Москвы разъяснили условия поездок на дачу и к родственникам
Власти Москвы ответили на распространенные вопросы о необходимости оформления цифрового пропуска при поездке на дачу и к родственникам.
Взгляд.ру 04:31
Здоровье
В Оренбурге на карантин закрывается еще одна больница
В Оренбурге на карантин закрывается больница имени Пирогова.
Московский Комсомолец 06:00
Кино
Кинокритики выбрали лучший фильм для просмотра дома
Лучшим фильмом для домашнего просмотра по версии премии Home Media Awards стала картина режиссера Квентина Тарантино Однажды в Голливуде.
iReactor вчера в 23:38
Политика
Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию.
РБК 06:57
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37