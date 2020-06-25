Политика
Слово и ДелоПесков оценил слова Лукашенко о вмешательстве в выборы в Белоруссии
Белоруссии следует предоставить аргументы, чтобы подкрепить свое заявление, отметил представитель президента РФ. Некоторое время назад Лукашенко говорил, что на территории его страны якобы зафиксировано некое вмешательство в процесс выборов с польской и российской сторон.
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Общество
Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
В Варшаве с моста упал пассажирский автобус, есть погибшие и раненые
В Варшаве сегодня, 25 июня, с виадука упал пассажирский автобус. Известно, как минимум, о двух погибших и около 20 раненых.
Евразия Daily 08:11
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК вчера в 08:13
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Кино
В сети выложили трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: бездна»
REGNUM вчера в 02:56
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ
Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
Общество
Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Происшествия
В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа
В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
Интерфакс 06:08
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Военное дело 03:49
Политика
Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг
Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
Политика
Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения
Ведомости вчера в 12:42
Общество
Россиянок восхитила внешность сына Лукашенко, посетившего парад Победы
Российских девушек восхитила внешность 15-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего парад Победы в Москве вместе с отцом.
iReactor 07:44
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Экономика
ВВП США в I квартале, по третьей, окончательной оценке упал на 5%
ВВП США в первом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, упал на 5% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
ПРАЙМ 08:40
Авто
Немецкий дистрибьютор Lada просит возобновления поставок машин
Напомним, что официальные поставки машин Lada на европейский рынок были прекращены ещё в прошлом году.
Тарантас Ньюс 06:53
Политика
Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
RT на русском 08:36
Общество
Выбор между бумажной и электронной трудовой продлили до конца октября
Сроки уведомления работников о необходимости выбора между бумажной и электронной трудовой книжкой продлены до 31 октября включительно.
Российская газета 23 июня в 07:28
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
RT на русском вчера в 20:39
Политика
В Гааге обвинили лидера Косово в военных преступлениях
В специальной прокуратуре в Гааге подчеркнули, что в преступлениях виновен не только лидер Косово Хашим Тачи, но и экс-спикер косовского парламента Кадри Весели, а также иные лица.
Evo-rus.com 08:27
Общество
Ренато Усатого объявили в России в розыск
Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.
Вести.Ru 08:15
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Культура
Джон Уоррен после съемок в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим»
Знаменитый британец Джон Уоррен после съемок программы в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим».
Что происходит 06:55
Путешествия
Отели турецкой Антальи ждут туристов из России
В Анталье постепенно открываются популярные отели, большая часть гостиниц планирует возобновить работу уже в июле.
Русская Планета 07:53