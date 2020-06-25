Белоруссии следует предоставить аргументы, чтобы подкрепить свое заявление, отметил представитель президента РФ. Некоторое время назад Лукашенко говорил, что на территории его страны якобы зафиксировано некое вмешательство в процесс выборов с польской и российской сторон.

Песков оценил слова Лукашенко о вмешательстве в выборы в Белоруссии

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