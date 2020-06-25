Политика

Слово и ДелоСлово и ДелоПесков оценил слова Лукашенко о вмешательстве в выборы в Белоруссии

Белоруссии следует предоставить аргументы, чтобы подкрепить свое заявление, отметил представитель президента РФ. Некоторое время назад Лукашенко говорил, что на территории его страны якобы зафиксировано некое вмешательство в процесс выборов с польской и российской сторон.
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В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Газета.Ru08:35

Песков опроверг слова Лукашенко о причастности РФ к вмешательству в выборы в Белоруссии

ТАСС06:03

В Кремле сообщили о «добрых заявлениях» со стороны Лукашенко

РБК06:53

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

RT на русском06:38

Песков: Россия никогда не вмешивалась в выборы ничьих стран, в том числе, Белоруссии

Эхо Москвы06:31

Кремль: Россия не вмешивается в выборы в Белоруссии

Коммерсантъ06:55

В Кремле оценили заявления Лукашенко о вмешательстве в выборы

РИА Новости06:27
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Общество

Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
55
Политика

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
238
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
3,7K
Происшествия

В Варшаве с моста упал пассажирский автобус, есть погибшие и раненые

В Варшаве сегодня, 25 июня, с виадука упал пассажирский автобус. Известно, как минимум, о двух погибших и около 20 раненых.
Евразия Daily 08:11
Общество

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК вчера в 08:13
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
1,3K
Кино

В сети выложили трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: бездна»

REGNUM вчера в 02:56
75
Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
7
Политика

В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ

Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
7
Общество

Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
1,1K
Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
451
Происшествия

В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа

В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
Интерфакс 06:08
35
Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Военное дело 03:49
2
Политика

Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг

Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
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Политика

СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
44
Политика

Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения

Ведомости вчера в 12:42
2K
Общество

Россиянок восхитила внешность сына Лукашенко, посетившего парад Победы

Российских девушек восхитила внешность 15-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего парад Победы в Москве вместе с отцом.
iReactor 07:44
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
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Экономика

ВВП США в I квартале, по третьей, окончательной оценке упал на 5%

ВВП США в первом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, упал на 5% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
ПРАЙМ 08:40
Общество

На Кубани возобновятся межмуниципальные пассажирские перевозки

Известия 08:28
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Авто

Немецкий дистрибьютор Lada просит возобновления поставок машин

Напомним, что официальные поставки машин Lada на европейский рынок были прекращены ещё в прошлом году.
Тарантас Ньюс 06:53
Политика

Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
RT на русском 08:36
Общество

Выбор между бумажной и электронной трудовой продлили до конца октября

Сроки уведомления работников о необходимости выбора между бумажной и электронной трудовой книжкой продлены до 31 октября включительно.
Российская газета 23 июня в 07:28
1
Политика

МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму

RT на русском вчера в 20:39
1,2K
Политика

В Гааге обвинили лидера Косово в военных преступлениях

В специальной прокуратуре в Гааге подчеркнули, что в преступлениях виновен не только лидер Косово Хашим Тачи, но и экс-спикер косовского парламента Кадри Весели, а также иные лица.
Evo-rus.com 08:27
64
Общество

Ренато Усатого объявили в России в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.
Вести.Ru 08:15
1
Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
37
Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
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Культура

Джон Уоррен после съемок в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим»

Знаменитый британец Джон Уоррен после съемок программы в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим».
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Отели турецкой Антальи ждут туристов из России

В Анталье постепенно открываются популярные отели, большая часть гостиниц планирует возобновить работу уже в июле.
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