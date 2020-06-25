Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Кремль опроверг слова Александра Лукашенко о "вмешательстве" России в президентские выборы в Белоруссии. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться в какие-либо выборы.
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Президент Белоруссии увидел попытки вмешательства в выборы из России и Польши

Эхо Москвы09:30

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Газета.Ru08:35

Песков опроверг слова Лукашенко о причастности РФ к вмешательству в выборы в Белоруссии

ТАСС06:03

В Кремле сообщили о «добрых заявлениях» со стороны Лукашенко

РБК06:53

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

RT на русском06:38

Кремль: Россия не вмешивается в выборы в Белоруссии

Коммерсантъ06:55

В Кремле оценили заявления Лукашенко о вмешательстве в выборы

РИА Новости06:27
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Общество

ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет

«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН вчера в 09:07
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
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Общество

Молдавского политика Ренато Усатого объявили в розыск в России

Правоохранительные органы России объявили в розыск молдавского политика Ренато Усатого.
РБК 08:54
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
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Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram

Автомобилестроительная компания Audi прекратила сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru вчера в 13:18
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Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
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Авто

Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля

С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
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Происшествия

Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

Газета.Ru 02:46
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Общество

Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину

РИА Новости вчера в 23:04
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Общество

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
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Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
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Шоу-бизнес

Хабиб возглавил рейтинг Forbes российских звезд моложе 40 лет

Sports.ru 04:44
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Происшествия

В Александрино неизвестный ударил ножом пенсионерку

Полицейские ищут мужчину, который в парке Александрино ударил пенсионерку ножом.
Телеканал Санкт-Петербург 23 июня в 09:28
Политика

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
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Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Шоу-бизнес

Суд раскрыл прозвище Илона Маска, данное ему Эмбер Херд

РЕН ТВ 09:17
Политика

Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу

Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК 03:30
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Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
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Здоровье

В омском геронтологическом центре зафиксировали вспышку коронавируса

Карантин из-за обнаружения очага коронавируса ввели в геронтологическом центре в Омске, 28 человек госпитализировано, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда Омской области.
ТАСС 06:19
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Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
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Авто

В Сети показали новый Genesis G70

В салоне нового Genesis G70 появится новая "приборка" и увеличенный до 10-25-дюймов дисплей информационно-развлекательного комплекса.
32CARS.ru 07:40
Происшествия

Мосгорсуд оставил издателя «Медиазоны» Верзилова под арестом

Мосгорсуд оставил в силе арест на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ 08:21
Футбол

Киевское «Динамо» и «Ворскла» сыграют в финале Кубка Украины

В главном матче турнира "Ворскла" сыграет против киевского "Динамо", которое ранее обыграло со счётом 2:0 "Минай".
Sport.ru вчера в 16:00
Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
4,2K
Армия и оружие

Сирийские ПВО уничтожили несколько ракет, есть пострадавшие

Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет, пущенных Израилем.
Discover24 06:31
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Авто

Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире

Эксперты отмечают, что качество современных машин в первую очередь зависит от «безотказных технологий», так как существуют наиболее проблемные места, например, мультимедиа, в частности подключение Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth и сами тачпады.
32CARS.ru 01:14
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Экономика

Новые акции на Московской бирже. Рассказываем о группе «Петропавловск»

«Петропавловск», одна из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих компаний в России, разместила свои бумаги на Московской бирже.
РБК 09:41
Армия и оружие

В США заявили о перехвате российских Ил-38 возле Аляски

Piter.tv 10:11
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Энергетика

Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель

Отмечается, что по состоянию на 8:25 мск цена августовских фьючерсов нефти марки Brent опустилась до 39,98 доллара за баррель.
Моя Москва.онлайн 02:39
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