Политика
Газета.RuВ Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Кремль опроверг слова Александра Лукашенко о "вмешательстве" России в президентские выборы в Белоруссии. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться в какие-либо выборы.
Читать в источнике
Оценить524
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Политика
Путин потребовал не накручивать явку на голосовании по Конституции
«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными, здесь нельзя допускать никакой "принудиловки", "накрутки явки", не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не смог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане»,— сказал господин Путин на встрече с членами Общественной палаты.
Коммерсантъ 07:31
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
Футбол
«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии
Газета.Ru 17:20
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна
RuNews24.ru 05:20
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Здоровье
В Алтайском крае выявили 77 новых зараженных коронавирусом
Всего на 24 июня в регионе насчитывается 3 522 человека, которые заболели коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Происшествия
Теплоход с выпускниками столкнулся с причалом в Москве
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве.
RT на русском 16:50
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Политика
США могут ввести новые пошлины на европейские товары объемом $3,1 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых пошлин на европейские товары общим объемом порядка $3,1 млрд евро в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом по вопросу субсидирования авиакомпаний.
Росбалт вчера в 17:20
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
Происшествия
Молодой южносахалинец угнал иномарку, вытащив из нее силой владельца
В ходе непродолжительного диалога, злоумышленник силой вытащил его из автомобиля и уехал.
АСТВ 21:05
Происшествия
Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке
Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия 05:42
Кино
Новый фильм Вуди Аллена откроет кинофестиваль в Сан-Себастьяне
Афиша Daily 11:00
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
Общество
В Алтайском крае жители поселка Сибирская долина перекрыли трассу
В Алтайском крае жители поселка Сибирская долина перекрыли трассу, протестуя против нехватки воды и ее ужасного качества.
Авторадио 01:11
Общество
Зоны подтоплений во Владивостоке взяты под особый контроль
Основные низменные точки Владивостока, где во время сильных дождей возникают подтопления, взяты под особый контроль городских служб.
Владивосток-Новости 20:50
Общество
В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов
Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс 11:54
Спорт
Saints Row 2 и WRC 8 станут бесплатными
Самой интересной из представленных игр все же является WRC 8. Игра предлагает более 50 аутентичных гоночных команд, 14 заездов, динамичные погодные условия и глубокую систему менеджмента, требующую от игрока самостоятельно заниматься развитием своей карьеры профессионального гонщика.
Городской портал Новый Нижний 19:00
Шоу-бизнес
Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
РИА Новости 12:49
Общество
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Россиян предупредили об аномальном похолодании в начале следующей недели.
Lenta.ru 19:43
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
С начала эпидемии в Новосибирской области COVID-19 заразились 5458 человек.
Вести.Ru 09:36
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Экономика
Бюджет Приморья оценили депутаты
Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании парламента рассмотрели отчет об исполнении краевого бюджета за 2019 год, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 20:55