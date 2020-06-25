Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Кремль опроверг слова Александра Лукашенко о "вмешательстве" России в президентские выборы в Белоруссии. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться в какие-либо выборы.
Читать в источнике
Комментировать451

Подробнее о событии

Президент Белоруссии увидел попытки вмешательства в выборы из России и Польши

Эхо Москвы09:30

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Газета.Ru08:35

В Кремле оценили заявления Лукашенко о вмешательстве в выборы

РИА Новости06:27

В Кремле сообщили о «добрых заявлениях» со стороны Лукашенко

РБК06:53

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

RT на русском06:38

Песков опроверг слова Лукашенко о причастности РФ к вмешательству в выборы в Белоруссии

ТАСС06:03

Кремль: Россия не вмешивается в выборы в Белоруссии

Коммерсантъ06:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Общество

Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос

Газета.Ru 08:48
102
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП

Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
1K
Кино

Вышел трейлер хоррора «Кольская сверхглубокая»

Кинокомпания "Вольга" представила первый трейлер отечественного фильма ужасов "Кольская сверхглубокая".
Piter.tv 22 июня в 08:16
141
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
192
Общество

Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили

Ruposters.ru 12:01
3
Общество

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США

Известия 15:51
901
Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
483
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных российских звезд до 40 лет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Компания 02:30
9
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
5,4K
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
249
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
322
Здоровье

Врач-терапевт сообщил о главном коварстве коронавируса

Алексей Коновалов считает, что даже после того, как пациента выписывают из медицинского учреждения, ему требуется определенный реабилитационный период.
Evo-rus.com 07:59
12
Политика

Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники

Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
128
Экономика

Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу

На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости 12:08
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
836
Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

Москва, 25 июня 2020, 12:28 — REGNUM Против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы в Москве, не стали возбуждать уголовное дело.
REGNUM 05:28
4,8K
Происшествия

Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе

Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград.
Lenta.ru 14:20
41
Происшествия

Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии

Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
21
Политика

Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
26
Футбол

«Арсенал» на выезде одолел «Саутгемптон»

Гости одержали победу со счетом 2:0. Счет в матче был открыт на 20-й минуте после грубой ошибки вратаря «Саутгемптона».
LiveSport.ru 14:59
Игры

Вышел новый трейлер Cyberpunk 2077

ТАСС 13:28
24
Политика

Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы

Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
3
Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
74
Общество

Audi разрывает контракт с Собчак из-за подозрений в расизме

Немецкая версия журнала Business Insider сообщила, что Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях.
Sostav.ru вчера в 23:10
307
Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Деловое.ТВ 01:45
351
Игры

Focus Home Interactive купила разработчиков The Surge

Srnsk 15:50
Общество

Эксперт оценил первые данные экзитполов по голосованию за Конституцию

В СМИ появились первые данные экзитполов по всероссийскому голосованию за внесение поправок в Конституцию.
Ридус 14:55
6
Футбол

Челси — Манчестер Сити 1:1 (2-й тайм)

Евро-футбол.ру 14:51
Экономика

Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии

Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в подразделениях странах Балтии.
Интерфакс 13:51
Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 23 июня в 03:45
20
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы президента БелоруссииБольше новостей по теме
Главное