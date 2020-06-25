Политика
Газета.RuВ Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Кремль опроверг слова Александра Лукашенко о "вмешательстве" России в президентские выборы в Белоруссии. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться в какие-либо выборы.
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Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
Кино
Вышел трейлер хоррора «Кольская сверхглубокая»
Кинокомпания "Вольга" представила первый трейлер отечественного фильма ужасов "Кольская сверхглубокая".
Piter.tv 22 июня в 08:16
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Общество
Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили
Ruposters.ru 12:01
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Известия 15:51
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых успешных российских звезд до 40 лет
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Компания 02:30
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Здоровье
Врач-терапевт сообщил о главном коварстве коронавируса
Алексей Коновалов считает, что даже после того, как пациента выписывают из медицинского учреждения, ему требуется определенный реабилитационный период.
Evo-rus.com 07:59
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
Экономика
Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости 12:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
Москва, 25 июня 2020, 12:28 — REGNUM Против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы в Москве, не стали возбуждать уголовное дело.
REGNUM 05:28
Происшествия
Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе
Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград.
Lenta.ru 14:20
Происшествия
Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии
Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Футбол
«Арсенал» на выезде одолел «Саутгемптон»
Гости одержали победу со счетом 2:0. Счет в матче был открыт на 20-й минуте после грубой ошибки вратаря «Саутгемптона».
LiveSport.ru 14:59
Игры
Вышел новый трейлер Cyberpunk 2077
ТАСС 13:28
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы
Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
Общество
Audi разрывает контракт с Собчак из-за подозрений в расизме
Немецкая версия журнала Business Insider сообщила, что Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях.
Sostav.ru вчера в 23:10
Общество
Эксперт оценил первые данные экзитполов по голосованию за Конституцию
В СМИ появились первые данные экзитполов по всероссийскому голосованию за внесение поправок в Конституцию.
Ридус 14:55
Футбол
Челси — Манчестер Сити 1:1 (2-й тайм)
Евро-футбол.ру 14:51
Экономика
Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии
Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в подразделениях странах Балтии.
Интерфакс 13:51
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 23 июня в 03:45