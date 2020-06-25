Кремль опроверг слова Александра Лукашенко о "вмешательстве" России в президентские выборы в Белоруссии. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться в какие-либо выборы.

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

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