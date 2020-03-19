США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности, заявил президент Дональд Трамп.

с чего всё началось

В Кремле понимают причину заявлений президента США Дональда Трампа по нефти - многие компании страдают от низких цен, а американские производители сланцевой нефти и вовсе находятся в бедственном положении, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали заявления Трампа по нефти

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