Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательны.

В Кремле прокомментировали заявления о происхождении коронавируса

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