Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали заявления о происхождении коронавируса

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательны.
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В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса

Российская газета06:22

В Кремле прокомментировали заявления о происхождении коронавируса

RT на русском05:56

Кремль назвал утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательными

Газета.Ru06:09

Кремль высказался на тему искусственного происхождения коронавируса

Lenta.ru05:57

В Кремле назвали недопустимыми обвинения по поводу происхождения COVID-19

РБК05:56

Песков: бездоказательные обвинения об искусственном происхождении COVID-19 недопустимы

ТАСС06:12

В Кремле прокомментировали сообщения о происхождении коронавируса

РИА Новости05:52
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Газета.Ru 05:35
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Общество

Первые туры из РФ за границу планируются не ранее августа

Ассоциация туроператоров России полагает, что первые после пандемии коронавируса зарубежные туры будут организовываться не ранее, чем с августа.
Московский Комсомолец 11:02
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
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Здоровье

В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
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Кино

Исполнитель роли Вааса Майкл Мэндо намекает на скорое возвращение к персонажу

Игромания.ру 10:40
Футбол

Кокорин вспомнил тюрьму и простил «Зенит»

Во время карантина Кокорин дал интервью bobsoccer.ru рассказал об отношениях с «Зенитом», а также поделился воспоминаниями о тюрьме.
МК-Спорт 10:45
Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
1K
Здоровье

Все сотрудники одного из отделений НИИ Вредена заразились COVID-19

У всех сотрудников нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге выявили коронавирус.
РЕН ТВ 11:11
Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
678
Общество

В Коммунарке умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом

В Коммунарке скончался 56-летний врач, который лечил пациентов с коронавирусом.
Актуальные Новости 09:10
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Политика

Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
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Авто

Компания Hyundai отзывает около 12 000 автомобилей

В результате некорректной работы автономной системы парковки Smaht Pahk компания Hyundai отзывает около 12 000 автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 11:33
Экономика

Эксперты объяснили, что делать, если закончились деньги

Специалисты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности объяснили, что необходимо делать, если закончились деньги.
ФедералПресс 01:25
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Политика

Нобелевский лауреат заявил, что Трамп ведет США к Великой депрессии

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил, что подход американских властей к решению кризиса, связанного с коронавирусом, похож на действия страны третьего мира и может привести страну ко второй Великой депрессии, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 10:01
Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
2,5K
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
2,5K
Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
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Политика

В Кремле сообщили об отсутствии у Путина страха за свой рейтинг

ВЦИОМ: Рейтинг Путина вырос после нового обращения к нации «За время своей политической карьеры Путин никогда не показывал, что опасается снижения популярности», - заявил Песков в эфире CNBC, добавив, что сейчас президента волнует только борьба с коронавирусом и восстановление экономики.
Национальная служба новостей 10:33
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Общество

Саратовская областная дума не поддержала выплату матпомощи гражданам

Сегодня на заседании Саратовской областной думы обсудили возможность прямых денежных выплат жителям региона в связи с введенным режимом самоизоляции.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:35
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Кино

Премьеру сиквела «Венома» перенесли на 2021 год

Кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеру сиквела супергеройского фильма "Веном" на 2021 год, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 04:56
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Общество

Потерявшие работу в марте получат максимальное пособие по безработице

По информации министерства труда и социальной защиты региона, люди, которые потеряли работу после 1 марта этого года, обратились в службу занятости и признаны безработными, будут получать пособие по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей и дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
ГТРК Калуга 02:39
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Общество

Губернатор Куйвашев сказал, когда снимут режим самоизоляции на Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал условия, при которых в регионе могут снять режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
АиФ Урал 10:25
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Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
1,3K
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Технологии

Мошенники угрожают заразить коронавирусом пользователей порносайтов

Преступники шантажируют пользователей порносайтов, угрожая заразить их коронавирусом, сообщает News.ru со ссылкой на компанию ESET, специализирующуюся на информационной безопасности.
Москва 24 10:28
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Происшествия

В Калуге полицейских обвиняют в создании преступного сообщества

В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, состоящего из 22 человек.
РЕН ТВ 03:49
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Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
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Спорт

«Динамо» пригласило Владимира Соловьева на следующий домашний матч

«Динамо» позвало телеведущего Владимира Соловьева на следующий домашний матч команды, который будет проведен со зрителями.
Metaratings 11:00
Шоу-бизнес

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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