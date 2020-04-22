Коронавирус
RT на русскомВ Кремле прокомментировали заявления о происхождении коронавируса
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательны.
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Газета.Ru 05:35
Общество
Первые туры из РФ за границу планируются не ранее августа
Ассоциация туроператоров России полагает, что первые после пандемии коронавируса зарубежные туры будут организовываться не ранее, чем с августа.
Московский Комсомолец 11:02
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Здоровье
В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
Футбол
Кокорин вспомнил тюрьму и простил «Зенит»
Во время карантина Кокорин дал интервью bobsoccer.ru рассказал об отношениях с «Зенитом», а также поделился воспоминаниями о тюрьме.
МК-Спорт 10:45
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Здоровье
Все сотрудники одного из отделений НИИ Вредена заразились COVID-19
У всех сотрудников нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге выявили коронавирус.
РЕН ТВ 11:11
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Общество
В Коммунарке умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом
В Коммунарке скончался 56-летний врач, который лечил пациентов с коронавирусом.
Актуальные Новости 09:10
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Авто
Компания Hyundai отзывает около 12 000 автомобилей
В результате некорректной работы автономной системы парковки Smaht Pahk компания Hyundai отзывает около 12 000 автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 11:33
Экономика
Эксперты объяснили, что делать, если закончились деньги
Специалисты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности объяснили, что необходимо делать, если закончились деньги.
ФедералПресс 01:25
Политика
Нобелевский лауреат заявил, что Трамп ведет США к Великой депрессии
Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил, что подход американских властей к решению кризиса, связанного с коронавирусом, похож на действия страны третьего мира и может привести страну ко второй Великой депрессии, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 10:01
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
Политика
В Кремле сообщили об отсутствии у Путина страха за свой рейтинг
ВЦИОМ: Рейтинг Путина вырос после нового обращения к нации «За время своей политической карьеры Путин никогда не показывал, что опасается снижения популярности», - заявил Песков в эфире CNBC, добавив, что сейчас президента волнует только борьба с коронавирусом и восстановление экономики.
Национальная служба новостей 10:33
Общество
Саратовская областная дума не поддержала выплату матпомощи гражданам
Сегодня на заседании Саратовской областной думы обсудили возможность прямых денежных выплат жителям региона в связи с введенным режимом самоизоляции.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:35
Кино
Премьеру сиквела «Венома» перенесли на 2021 год
Кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеру сиквела супергеройского фильма "Веном" на 2021 год, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 04:56
Общество
Потерявшие работу в марте получат максимальное пособие по безработице
По информации министерства труда и социальной защиты региона, люди, которые потеряли работу после 1 марта этого года, обратились в службу занятости и признаны безработными, будут получать пособие по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей и дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
ГТРК Калуга 02:39
Общество
Губернатор Куйвашев сказал, когда снимут режим самоизоляции на Урале
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал условия, при которых в регионе могут снять режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
АиФ Урал 10:25
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Технологии
Мошенники угрожают заразить коронавирусом пользователей порносайтов
Преступники шантажируют пользователей порносайтов, угрожая заразить их коронавирусом, сообщает News.ru со ссылкой на компанию ESET, специализирующуюся на информационной безопасности.
Москва 24 10:28
Происшествия
В Калуге полицейских обвиняют в создании преступного сообщества
В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, состоящего из 22 человек.
РЕН ТВ 03:49
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Спорт
«Динамо» пригласило Владимира Соловьева на следующий домашний матч
«Динамо» позвало телеведущего Владимира Соловьева на следующий домашний матч команды, который будет проведен со зрителями.
Metaratings 11:00
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43