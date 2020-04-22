Коронавирус
RT на русскомВ Кремле прокомментировали заявления о происхождении коронавируса
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательны.
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Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму
В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
РИА Новости 02:59
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Общество
Рамзан Кадыров побрился налысо из-за отсутствия парикмахеров
Судя по-всему Глава Чечни запустил новый обязательный челлендж среди жителей республики.
КМВ Новости вчера в 13:08
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Политика
Песков назвал публикации о ссоре Путина и бен Сальмана чушью
В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
РИА Новости 08:29
Шоу-бизнес
Поклонники собирают деньги для Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой
Чуть больше недели назад Виктор Рыбин вместе с супругой Натальей Сенчуковой появился в эфире скандальной передачи «Звезды сошлись».
Наша версия 20 апреля в 11:25
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Кино
Режиссёр Иван Щеголев скончался от коронавируса
Режиссёр Иван Щеголев, известный по работе над сериалами «Морозова», «Карпов» и другими, скончался из-за болезни, вызванной заражением COVID-19, сообщает РИА Новости.
Рамблер вчера в 07:39
Финансы
ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля
Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 06:02
Здоровье
Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Политика
ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Аргументы и Факты 04:16
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Общество
Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы
Фото Олега Каргаполова Глава региона отметил, что для принятия решения об изменении режима обязательной самоизоляции важно стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, для этого в регионе прикладываются все усилия.
Вечерний Челябинск 05:53
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 54 человек
По данным Роспотребнадзора на вторник, 21 апреля, на территории Ростовской области зарегистрировано 54 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:11
Общество
Бывший босс «Феррари» стал водителем скорой помощи
63-летний итальянец помогает медицинским службам у себя на родине в качестве водителя скорой помощи.
Матч ТВ вчера в 22:55
Технологии
Mail.ru начала продажи умных колонок
Mail.ru Group 22 апреля начала продажи ограниченной серии умной колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся».
Forbes 02:58
Происшествия
Мосгорсуд изменил меру пресечения экс-гендиректору НПО им. Лавочкина
Москва, 22 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Московский городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему гендиректору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому и адвокату Игорю Третьякову по делу о хищении 330 млн рублей.
REGNUM 08:02
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Политика
Посол США рассказал о помощи России в борьбе с коронавирусом
Посол США в России Джон Салливан заявил, что его страна готова предоставить России помощь для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 08:25
Общество
Украина продлила карантин до 11 мая
Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Коммерсантъ 08:27
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Общество
Мантуров: РФ в апреле нарастит производство аппаратов ИВЛ в восемь раз
РФ в апреле нарастит производство аппаратов ИВЛ в 8 раз, до 800 единиц, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Будущее России. Национальные проекты 07:31
Политика
Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя СК РФ
Президент РФ Владимир Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ.
ТАСС 08:13
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
На Украине собираются продлить карантин до 11 мая
Кабмин Украины планирует продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом некоторые меры будут смягчены, сообщает премьер Денис Шмыгаль.
Pravda.Ru 02:45
Политика
Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16