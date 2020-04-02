Энергетика
REGNUMВ Кремле прокомментировали желание Белоруссии купить нефть по $4
Москва, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Белоруссия сможет приобрести нефть у России по $4 за баррель, только если на рынке будет соответствующее предложение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 апреля, общаясь с журналистами.
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Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить, но если таких времен рыночных не наступит и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельLenta.ru 08:37
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