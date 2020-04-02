Энергетика

REGNUMREGNUMВ Кремле прокомментировали желание Белоруссии купить нефть по $4

Москва, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Белоруссия сможет приобрести нефть у России по $4 за баррель, только если на рынке будет соответствующее предложение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 апреля, общаясь с журналистами.
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Белоруссию одернули по поводу нефти за четыре доллара

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Белоруссия в апреле планирует купить у России нефть по четыре доллара

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Песков оценил намерения Белоруссии купить российскую нефть по $4 за баррель

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Будет ли у Беларуси нефть по 4 доллара за баррель? Спросили у эксперта

КП - Беларусь10:12
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Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
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Путин заявил о важности сохранения рабочих мест и доходов граждан

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Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов

Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
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В Свердловской области до 1 июня закрыты все объекты массового отдыха

Согласно Указу, до 1 июня в области приостановлена работа всех объектов массового отдыха.
Уральский меридиан 09:13
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В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
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В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
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В Epic Games Store началась раздача Totally Reliable Delivery Service

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Каждая сеть, говорится в сообщении, составит свой перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены» (то есть самые дешевые), которые будут предложены покупателям без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей.
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Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК 10:43
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Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
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Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
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Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru 10:58
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Китай закупает подешевевшую нефть для госрезервов

Вашингтон, 2 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Китай, пользуясь ситуацией со значительным падением мировых цен на нефть, продолжает скупать чёрное золото для государственных резервов.
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Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
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Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
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В Бергамо российским медикам сварили борщ

Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
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Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

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Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
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Не только «каникулы»: что еще важного сказал Владимир Путин в обращении к нации

Вторую неделю подряд российский президент выступает с экстренным обращением к гражданам страны.
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Россиянам разрешили использовать водку против коронавируса

Россиянам разрешили использовать водку для обработки поверхностей дома и на работе в период пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:52
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В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус

Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
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Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
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Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:56
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