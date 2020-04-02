Москва, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Белоруссия сможет приобрести нефть у России по $4 за баррель, только если на рынке будет соответствующее предложение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 апреля, общаясь с журналистами.

В Кремле прокомментировали желание Белоруссии купить нефть по $4

Общество Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.

Политика Путин заявил о важности сохранения рабочих мест и доходов граждан Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам заявил, что крайне важно сохранить уровень доходов россиян и рабочих мест в условиях пандемии.

Общество В России могут продлить нерабочую неделю Накануне, 1 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова призвали продлить в стране нерабочую неделю и режим самоизоляции.

Политика Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Экономика X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки Каждая сеть, говорится в сообщении, составит свой перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены» (то есть самые дешевые), которые будут предложены покупателям без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение "С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Общество Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка» Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.

Политика Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.

Энергетика Китай закупает подешевевшую нефть для госрезервов Вашингтон, 2 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Китай, пользуясь ситуацией со значительным падением мировых цен на нефть, продолжает скупать чёрное золото для государственных резервов.

Общество В Бергамо российским медикам сварили борщ Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.

Здоровье Россиянам разрешили использовать водку против коронавируса Россиянам разрешили использовать водку для обработки поверхностей дома и на работе в период пандемии коронавируса.

Общество В Италии выявили новые особенности коронавируса Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.