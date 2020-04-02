Энергетика
REGNUMВ Кремле прокомментировали желание Белоруссии купить нефть по $4
Москва, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Белоруссия сможет приобрести нефть у России по $4 за баррель, только если на рынке будет соответствующее предложение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 апреля, общаясь с журналистами.
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Комментарии
Кино
Новым Акваменом может стать открытый гей
Общество
Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Политика
Путин заявил о важности сохранения рабочих мест и доходов граждан
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам заявил, что крайне важно сохранить уровень доходов россиян и рабочих мест в условиях пандемии.
Политика
Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом
Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика
Путин назначил Цыбульского врио губернатора Архангельской области
Президент принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Общество
В России могут продлить нерабочую неделю
Накануне, 1 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова призвали продлить в стране нерабочую неделю и режим самоизоляции.
Музыка
Видеосервис Wink представил онлайн-концерт группы «Ария»
Видеосервис Wink от «Ростелекома» представляет онлайн-концерт группы «Ария».
Политика
Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов
Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
Общество
В Свердловской области до 1 июня закрыты все объекты массового отдыха
Согласно Указу, до 1 июня в области приостановлена работа всех объектов массового отдыха.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Общество
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Каждая сеть, говорится в сообщении, составит свой перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены» (то есть самые дешевые), которые будут предложены покупателям без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей.
Энергетика
Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Общество
Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
Политика
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Энергетика
Китай закупает подешевевшую нефть для госрезервов
Вашингтон, 2 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Китай, пользуясь ситуацией со значительным падением мировых цен на нефть, продолжает скупать чёрное золото для государственных резервов.
Общество
Главред пермской газеты умерла от коронавируса
Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Общество
Не только «каникулы»: что еще важного сказал Владимир Путин в обращении к нации
Вторую неделю подряд российский президент выступает с экстренным обращением к гражданам страны.
Здоровье
Россиянам разрешили использовать водку против коронавируса
Россиянам разрешили использовать водку для обработки поверхностей дома и на работе в период пандемии коронавируса.
Происшествия
В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус
Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Происшествия
Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве
Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.