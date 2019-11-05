Политика
REGNUMВ Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
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Я не знаю, с какой степенью доверия можно к ним относиться... Желание перемен присутствует в обществе всегда... Другое дело, что кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных, плавных и гармоничных перемен. Сторонники и таких, и других пристрастий всегда в обществе имеются.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 04:58
с чего всё началось
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». За незначительные изменения – 31%, а 8% никаких перемен не нужно.Ведомостивчера в 16:21
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