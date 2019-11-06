Желание перемен всегда присутствует в обществе, всегда имеются как сторонники скачкообразных перемен, так и плавных, гармоничных, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя результаты социологического опроса россиян о необходимости перемен.

с чего всё началось

Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.

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