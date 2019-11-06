Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен

Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

Желание перемен всегда присутствует в обществе, всегда имеются как сторонники скачкообразных перемен, так и плавных, гармоничных, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя результаты социологического опроса россиян о необходимости перемен.
РИА Новости05:08

Подробнее о событии

Песков о запросе общества на перемены: он присутствует всегда

Коммерсантъ05:57

Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены

РБК05:53

Кремль прокомментировал исследование о запросе общества на решительные перемены

Ведомости04:59

В Кремле отреагировали на опрос россиян о переменах в стране

URA.Ru05:20

В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране

Интерфакс05:09

В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

РИА Новости05:08

Песков не стал комментировать опрос Левада-Центра о росте запроса на перемены в России

ТАСС05:20
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РИА Новости 06:17
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Эксперты Роскачества проверили ванильный зефир

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Газета.Ru 00:33
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Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

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Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

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Газета.Ru вчера в 07:53
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что не знает, перейдет ли в испанский клуб форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
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Общество

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).
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Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь–декабрь) вырос почти на 30%.
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Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном мальчике»

Вынесен приговор судмедэксперту по делу "пьяного мальчика" Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ и восстановили в должности Отмечается, что уход главного судмедэксперта может быть связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина.
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Кипр заберет так называемые «золотые паспорта» у девяти россиян, которые получили его незаконно.
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