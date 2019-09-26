Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйВ Кремле раскрыли цель письма Путина странам НАТО о ракетах

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о письме Путина, которое было разослано всем странам НАТО о размещении ракет средней и меньшей дальности.
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«Ъ» узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам

“Ъ” узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам Как стало известно “Ъ”, президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
Коммерсантъ24 сентября в 17:01

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Кремль заявил об отсутствии понимания в ответ на письмо Путина по ракетам

РБК05:05

Кремль заявил об отсутствии понимания со стороны НАТО в вопросе о ракетах

Ведомости05:18

Песков: предложения Путина по ДРСМД не встретили понимания

Московский Комсомолец05:06

Кремль: письмо Путина о моратории на РСМД не встретило понимания

Коммерсантъ05:20

Песков: доводы Путина, изложенные в его письме о РСМД, пока не встретили понимания

ТАСС05:04

Песков: предложение Путина о моратории на РСМД пока не встретило понимания

Интерфакс - Россия04:59

В Кремле не согласны с обвинениями в нарушении ДРСМД

РИА Новости05:00
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru вчера в 15:52
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Политика

Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Происшествия

В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения

Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценило магнитуду в 5,8. Эпицентр землетрясения находится в 21,68 км от Стамбула, очаг находился на глубине почти 7 км. По данным геологической служба США, магнитуда составила 5,7.
РБК 07:25
Политика

Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Происшествия

Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле

Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле.
RT на русском 07:41
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика

Захарова прокомментировала стенограмму разговора Зеленского и Трампа

РИА Новости вчера в 13:58
Политика

Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.
Газета.Ru 04:50
Общество

В России запретят курить и готовить шашлык на балконах

Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.
RT на русском 06:44
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, передает AFP со ссылкой на его семью.
Коммерсантъ 06:24
Единоборства

Боец ММА Коллинз скончалась от аневризмы мозга

32-летняя американская боец ММА Кэти Коллинз скончалась, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 02:26
Происшествия

УФСИН опровергло сведения о массовой драке в ярославской колонии

Управление ФСИН по Ярославской области опровергло сведения правозащитников о массовой драке в колонии в Ярославле, отметив, что подрались двое осужденных на почве личной неприязни.
РИА Новости 07:47
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Общество

Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона

Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Гаджеты

Apple отключила чип U1 в новых iPhone для россиян

Компания Apple выпустила обновление iOS 13.1 для своих смартфонов.
News.ru вчера в 06:55
Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

Газета.Ru 07:00
Политика

Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК 03:33
Политика

Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО

В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.
RT на русском вчера в 16:03
Общество

Единый кампус СПбГУ появится в Петербурге

По данным вуза, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев уже дал поручение федеральным органам исполнительной власти о выделении средств на проектные работы для строительства единого кампуса СПбГУ.
Интерфакс 07:54
Политика

Вице-премьер сообщил Путину о готовности ОПК к новым санкциям

Ранее, 19 сентября, Путин потребовал оперативно устранить ошибки, допущенные при организации работ по импортозамещению в оборонной промышленности.
РБК 08:11
Происшествия

Пассажирка открыла в самолете аварийный люк, потому что ей было душно

Вести.Ru 05:51
Армия и оружие

США запустили имитатор российского «Калибра»

В феврале компания Northrop Grumman заключила с Командованием авиационных систем ВМС США контракт, предполагающий изучение интеграции системы сбрасываемых дипольных отражателей в GQM-163A Coyote, что должно обеспечить имитацию угроз, создаваемых сверхзвуковыми многоступенчатыми ракетами, в частности, российским «Калибром», на участке отделения последней ступени от предпоследней.
Lenta.ru 02:03
Общество

Депутат предложил отменить сроки за нарушения проведения митингов

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия, сообщил парламентарий РИА Новости.
РИА Новости 07:11
Политика

Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом

Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Общество

Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки

Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 02:54
Политика

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Транспорт

В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах

Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги».
Lenta.ru 01:40
Шоу-бизнес

Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо

Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
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