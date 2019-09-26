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с чего всё началось

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о письме Путина, которое было разослано всем странам НАТО о размещении ракет средней и меньшей дальности.

В Кремле раскрыли цель письма Путина странам НАТО о ракетах

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