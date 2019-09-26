“Ъ” узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам Как стало известно “Ъ”, президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

с чего всё началось

Песков добавил, что письма были разосланы в основные европейские и азиатские страны, различные международные организации. Ранее в Германии заявили, что получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах РСМД.

Песков рассказал о цели послания Путина по РСМД

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