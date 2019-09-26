Политика
RT на русскомПесков рассказал о цели послания Путина по РСМД
Песков добавил, что письма были разосланы в основные европейские и азиатские страны, различные международные организации. Ранее в Германии заявили, что получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах РСМД.
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с чего всё началось
“Ъ” узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам Как стало известно “Ъ”, президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.Коммерсантъ24 сентября в 17:01
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Политика
Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты
Коммерсантъ 12:54
Политика
Лавров поддержал возобновление прямого авиасообщения с Грузией
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, поскольку большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность антироссийских провокаций.
Профиль вчера в 16:22
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Политика
США расширили санкции против РФ
Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
Хоккей
Александр Кожевников: «Не могу ничего хорошего сказать о Ежове после его высказываний о России»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался касательно слов голкипера «Витязя» Ильи Ежова о России.
Sports.ru 12:10
Политика
Песков отреагировал на идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею белорусского лидера Александра Лукашенко о миротворцах в Донбассе.
Газета.Ru 07:34
Происшествия
Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину
Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУ СК по региону.
РИА Новости 05:49
Политика
Стало известно о тайном толстом телефоне Путина
Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
Lenta.ru 11:59
Происшествия
СМИ: к убийству чеченского боевика в Берлине может быть причастен экс-майор милиции
Немецкие правоохранительные органы получили анонимное электронное письмо, в котором говорится, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине совершил экс-майор российской милиции Владимир Степанов.
Znak.com 08:31
Технологии
Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Activision и Infinity Ward выпустили сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Cyber.sports.ru вчера в 01:50
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru вчера в 06:07
Авто
В Сети показали шестиколесный пикап УАЗ «Патриот»
В новом видео блогеры канала «Дорого-Богато» показали УАЗ «Патриот», которому добавили одну ось и теперь никакой бездорожье ему не помеха.
SpeedMe 05:20
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 04:05
Политика
В Чечне опровергли слухи о серьезном заболевании Рамзана Кадырова
Авторы некоторых телеграмм-каналов сообщили, что Рамзана Кадырова готовят к отправке в Москву.
Телекомпания Грозный 11:03
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Здоровье
Названы продукты, помогающие очистить почки
Волгоградская правда 24 сентября в 23:18
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Космос
NASA защитило проект коронографа телескопа WFIRST
NASA успешно защитило эскизный проект коронографа для строящегося телескопа WFIRST.
N+1 вчера в 07:05
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Футбол
Месси вновь может пропустить игру
Газета.Ru вчера в 02:18
Футбол
Чалов: «Счастлив в ЦСКА, но мечтаю поиграть в другом чемпионате»
21-летний форвард ЦСКА Фёдор Чалов признался, что его всё устраивает в своём нынешнем клубе, но отметил, что мечтает однажды поиграть в Европе.
Sport.ru 13:00
Авто
Автомобили УАЗ научатся заводиться со смартфона
Специалисты Ульяновского предприятия приступили к тестированию автомобилей с технологией Connected Car.
SpeedMe 05:47
Армия и оружие
США обвинили власти Сирии в новом применении химического оружия
США обвинили власти Сирии в новом применении химического оружия.
Эхо Москвы 12:31
Кино
Стала известна дата премьеры фильма о Децле
РЕН ТВ 07:45