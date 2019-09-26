“Ъ” узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам Как стало известно “Ъ”, президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин направил послание о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), для борьбы с напряженностью в мире, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. По его словам, Кремль пока не встретил понимания по этой теме.

Кремль: письмо Путина о моратории на РСМД не встретило понимания

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