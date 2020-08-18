Путин обсудил с Меркель ситуацию в Белоруссии
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Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель политический кризис в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
С чего всё началось
Канцлер Германии, в свою очередь, подчеркнула
: белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политзаключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис.
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