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Путин обсудил с Меркель ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель политический кризис в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
С чего всё началось
Канцлер Германии, в свою очередь, подчеркнула
: белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политзаключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис.
BFM.ru08:18
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Эхо Москвы

Ситуацию в Белоруссии обсудили во время телефонного разговора президент России и канцлер Германии

Эхо Москвы06:33
РБК

Путин заявил Меркель о неприемлемости вмешательства извне в Белоруссии

РБК07:12
Комсомольская правда

Меркель осуждает насилие в Белоруссии, а про «желтые жилеты» молчит

Комсомольская правда08:53
Коммерсантъ

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъ05:36
РИА Новости

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии

РИА Новости07:14
ТАСС

Путин в беседе с Меркель назвал неприемлемыми попытки вмешаться извне в дела Белоруссии

ТАСС06:09
RT на русском

В Кремле сообщили детали разговора Путина и Меркель

RT на русском05:58
КП - Беларусь

Меркель 18 августа планирует позвонить Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси

КП - Беларусь03:32

Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны
REGNUM09:02
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Новый протагонист, стригои и ведьма Скарлетт: появились подробности ещё одного закрытого тестирования Resident Evil Village

Портал Biohazard Declassified со ссылкой на неназванного участника программы Resident Evil Ambassador поделился подробностями об одном из закрытых тестирований Resident Evil Village.
3DNews05:05

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
1,8K

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
REGNUM07:15
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Филиппинский политик обратился к Путину из-за дела о «продаже» детей

Филиппинский политик Кастро Фреденил Эрнаес обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть близнецов, рожденных суррогатной матерью в России, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.
РИА Новости06:24
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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
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