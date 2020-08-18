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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Глава государства объяснил позицию Москвы канцлеру Германии Ангеле Меркель в ходе телефонных переговоров, сообщается на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
Канцлер Германии, в свою очередь, подчеркнула
: белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политзаключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис.
BFM.ru08:18
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Комсомольская правда

Меркель осуждает насилие в Белоруссии, а про «желтые жилеты» молчит

Комсомольская правда08:53
РБК

Путин заявил Меркель о неприемлемости вмешательства извне в Белоруссии

РБК07:12
Эхо Москвы

Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с лидерами Германии и Франции

Эхо Москвы09:07
РИА Новости

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии

РИА Новости07:14
Коммерсантъ

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъ05:36
ТАСС

Путин в беседе с Меркель назвал неприемлемыми попытки вмешаться извне в дела Белоруссии

ТАСС06:09
RT на русском

В Кремле сообщили детали разговора Путина и Меркель

RT на русском05:58
КП - Беларусь

Меркель 18 августа планирует позвонить Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси

КП - Беларусь03:32

Главы комиссий гордумы зарабатывают от 1,7 до 4 млн рублей в год

Несовершеннолетний ребенок Кудиновых указан обладателем (или пользователем) квартиры площадью 228 кв. м. Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения Александр Янклович указал в декларации за 2019 год доход в размере 2 млн 82 тысячи рублей.
Взгляд-инфо09:44
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Тедеско не полетел со «Спартаком» на матч с «Уфой»

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РИА Новости09:06

В Санкт-Петербурге погибла девушка, упавшая с платформы в метро

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 17:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончалась девушка, ранее упавшая с платформы петербургского метро «Проспект Большевиков», сообщает 18 августа пресс-служба транспортной системы города.
REGNUM10:05
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РБК04:53
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Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев выразил недоумение посещением послов ряда стран Евросоюза места гибели протестовавшего в Белоруссии, сказав, что если любой шаг мешает двусторонним отношениями, почему они это сделали.
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