Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии
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Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Глава государства объяснил позицию Москвы канцлеру Германии Ангеле Меркель в ходе телефонных переговоров, сообщается на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
Канцлер Германии, в свою очередь, подчеркнула
: белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политзаключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис.
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