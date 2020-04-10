Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти

Американский президент Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом по нефтяной сделке, сообщили в Белом доме.
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Как сообщает
 пресс-служба Кремля, лидеры трех стран обсудили «положение дел на рынках нефти», в том числе с учетом переговоров в рамках ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики стран G20.
Коммерсантъвчера в 19:42

Подробнее о событии

Кремль сообщил об итогах разговора Путина с Трампом и саудовским королем

Газета.Ru05:24

Разговор Путина, Трампа и саудовского короля. Главное

Известия01:51

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём

RT на русскомвчера в 19:26

Путин обсудил с Трампом и саудовским королем сделку ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 19:42

Трамп сообщил о «хорошем разговоре» с Путиным по нефти

РИА Новостивчера в 18:39

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Трампом и Сальманом

РБКвчера в 22:22

Лидеры РФ, США и Саудовской Аравии подтвердили настрой на координацию на нефтяном рынке

ТАССвчера в 19:23
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Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Армия и оружие

Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы

В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru 01:25
Общество

Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска

Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
РИА Новости 07:58
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество

Даунинг-стрит: Борис Джонсон «только начал выздоравливать»

Лондон, 10 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон находится лишь на «ранней стадии выздоровления», заявили 10 апреля журналистам в офисе главы правительства на Даунинг-стрит.
REGNUM 09:27
Шоу-бизнес

Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью

Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия вчера в 12:32
Общество

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
РБК 09:11
Общество

Мексика согласовала с США снижение добычи нефти

Решение о сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки согласовано с США, заявил Обрадор.
Газета.Ru 08:41
Армия и оружие

«От такого не скрыться»: Россия нашла способ приглядывать за НАТО

РИА Новости 01:00
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Vprognoze.ru вчера в 22:17
Общество

Более 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ

Москва, 10 апреля 2020, 13:42 — REGNUM К России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обратились уже более 30 стран, заявил 10 апреля замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
REGNUM 06:42
Шоу-бизнес

Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника

Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.
WomanHit.ru 08 апреля в 09:32
Киберспорт

Новый патч исправил проблемы с производительностью ремейка Resident Evil 3 на Xbox One X

Пользователи различных форумов начали сообщать о том, что версия ремейка Resident Evil 3 получила обновление, которое, похоже, исправляет большинство проблем с производительностью на Xbox One X.
3DNews 07:32
Общество

ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу

Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
РИА Новости 08:54
Общество

Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
RT на русском 07:42
Общество

Попова: порядка четверти заболевших COVID-19 не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка четверти больных коронавирусом не имеют симптомов, характерных для заболевания.
РЕН ТВ 09:25
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Кино

Режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном не собирается конкурировать с Ноланом и Бертоном

Имея теперь больше свободного времени, режиссер картины Мэтт Ривз пообщался с порталом Nerdist, поделившись некоторыми деталями относительно своей версии Темного рыцаря.
Popcornnews.ru вчера в 05:20
Политика

Путин заявил о новых переговорах по нефти

Владимир Путин анонсировал новые переговоры на тему стабилизации мирового рынка нефти.
Деловое.ТВ 08:57
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Здоровье

Минздрав разработал «антикоронавирусный» рацион

Специализированный рацион, созданный специально для лиц, находящихся в режиме самоизоляции или на карантине в домашних условиях, разработан и скоро станет доступен, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Виктор Тутельян.
РИА Новости 07:05
Экономика

Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности

Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Коммерсантъ вчера в 15:35
Футбол

Футболисты «Локомотива» согласились на сокращение зарплат

Игроки московского футбольного клуба "Локомотив" договорились о снижении зарплат в условиях пандемии коронавируса, сообщил главный тренер команды Юрий Семин.
Интерфакс-Спорт 07:24
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
РИА Новости 09:02
Политика

ФОМ зафиксировал рост рейтинга доверия Путину

Как сообщало ИА REGNUM, рост рейтинга президента Российской Федерации Владимира Путина ВЦИОМ зафиксировал после его второго обращения к согражданам 2 апреля.
REGNUM 04:37
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Энергетика

Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19%

Производство автомобильных бензинов за первую неделю апреля в России сократилось на 18,9% - до 648 тысяч тонн, дизельного топлива на 6% - до 1,45 миллиона тонн, следует из оперативной сводки Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Российская газета 00:37
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
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