Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЗеленский провел телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сам глава незалежной сообщил в субботу, 7 сентября, выступая в аэропорту "Борисполя".
Читать в источнике
Комментировать146
с чего всё началось
«При обсуждении проблематики внутриукраинского урегулирования подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон», — говорится в сообщении Кремля
.
Известиявчера в 16:03

Подробнее о событии

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

РИА Новостивчера в 23:45

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского

Известиявчера в 16:03

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Газета.Ru01:53

Путин попросил Зеленского перечитать Минские соглашения

Комсомольская правда06:04

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 сентября

Интерфакс01:30

Путин и Зеленский договорились о продолжении контактов — Кремль

Аргументы и Фактывчера в 19:09

Путин и Зеленский обсудили подготовку саммита «нормандской четверки»

URA.Ruвчера в 15:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:34, Вашингтон
Происшествия

Облицовка фасада Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде

КП - Нижний Новгород 12:18
Политика

Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Политика

После освобождения Сенцов высказался о «врагах Украины»

URA.Ru 02:34
Происшествия

Два человека погибли в результате шторма в Крыму

РБК 11:21
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика

Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае

Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Политика

Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
Общество

Иван Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»

Журналист Иван Голунов награжден премией "Камертон", учрежденной Союзом журналистов России (СЖР) в память об убитой в 2006 году Анне Политковской.
ТАСС 13:00
Политика

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика

Путин уволил защищавшего детей генерала

Президент России Владимир Путин освободил генерала-майора юстиции Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 12:16
Футбол

Сергей Семак: «Осорио сыграл хорошо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче.
Матч ТВ 10:14
Политика

Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Общество

В Москве досрочно начали заполнять Черкизовский пруд

"В рамках благоустройства специалистами Комплекса городского хозяйства Москвы досрочно начаты работы по заполнению Черкизовского пруда", - рассказал Бирюков.
РИА Новости 10:06
Политика

В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона

ТАСС вчера в 21:05
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

RT на русском 08:33
Политика

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

URA.Ru 03:29
Автоспорт

Феттель, Стролл и Элбон получили штрафные баллы

Феттель за свои действия, которые привели к столкновению со Строллом, получил самое серьёзное наказание, имеющееся в арсенале стюардов (за исключением дисквалификации) – 10-секундный Stop&Go и 3 штрафных балла.
F1news.ru 11:58
Фигурное катание

Медведева упала на произвольной программе

Спорт день за днем 12:13
Происшествия

В Москве задержали координатора движения «Голос»

Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Происшествия

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Политика

На Дальнем Востоке и в Сибири голосование завершилось

Клуб регионов 08:59
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге

Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело 10:20
Политика

В Башкирии явка на выборах уже превысила 10 процентов

На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента.
Московский Комсомолец 03:36
Политика

Вслед за Сенцовым на Украину вернутся террористы-исламисты

Напомним, вчерашний обмен действительно вызвал много вопросов у российской общественности, указывавшей на то, что Москва фактически отдала Киеву всех интересовавших его людей в то время, как немало граждан России остаются в украинских тюрьмах.
Свободная Пресса 08:12
Политика

Путин провел телефонный разговор с Макроном

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 12:58
Политика

Явка избирателей на выборах в Мосгордуму на 18:00 превысила 17%

Москва 24 12:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное