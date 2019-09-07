Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор

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Стало известно о роли Медведчука в обмене заключенными между Украиной и Россией

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