Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор

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