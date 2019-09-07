Политика
ИзвестияВ Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прибыл на бой с Дастином Порье
Говорит Москва 14:55
Политика
В Забайкалье выбирают губернатора
REGNUM 19:02
Происшествия
На Московском шоссе загорелся автомобиль
Петербургский дневник 15:45
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
РИА Новости 04:40
Авто
УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня 08:59
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета 20:33
Теннис
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Экономика
Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
ТАСС 02:26
Экономика
Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов
Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.
REGNUM 10:18
Футбол
Саутгейт восхитился 11-метровыми Кейна
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскрыл секрет исполнения 11-метровых ударов форвардом Гарри Кейном.
Евро-футбол.ру 17:38
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены досрочно
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание за хулиганство, будут освобождены досрочно.
URA.Ru вчера в 03:00
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости вчера в 09:26
Футбол
Бускетс: Рамос был, остаётся и будет одним из лучших в мире
Испания переиграла Румынию в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со счётом 2:1. На 29-й минуте отличился капитан «красной фурии» Серхио Рамос, реализовавший 11-метровый удар.
Чемпионат 19:34
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39
Здоровье
Врачи призвали употреблять водку в лечебных целях
Медики рассказали о лечебных свойствах водки.
РЕН ТВ 19:32
Авто
Названы вызывающие гордость пять российских внедорожников
Как пишет издание «Актуальные новости», представившее этот топ-5, в него вошли машины, способные пройти по целине, а потому вызывающие законную гордость производителей.
Слово и Дело 11:21
Политика
Москалькова рассказала об обмене гражданами России и Украины
Парламентская газета 06:46
Экономика
Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился
По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.
REGNUM 09:22
Футбол
Тотти: Мхитарян может добавить «Роме» качества и количества
Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал переход в римский клуб армянского полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
Чемпионат 17:49
Здоровье
В тройку лучших в стране вошел Краснодарский перинатальный центр
Конкурсная комиссия проанализировала заявки из 56 перинатальных центров из разных регионов страны.
ЮГ Times 09:12
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игра всего за четыре месяца, об этом пишет «360ТВ» со ссылкой на Reuters в Twitter.
Невские Новости 12:39
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18